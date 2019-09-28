Футбол

Российская газетаРоссийская газета«Локомотив» обыграл «Зенит» в матче с двумя отмененными голами

Локомотив — Зенит
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Локомотив»
Гжегож Крыховяк
20′
Гжегож Крыховяк
48′
60′
Сердар Азмун
Далер Кузяев
70′
Юрий Жирков
Роберт Мак
82′
Себастьян Дриусси
Алексей Сутормин
83′
Далер Кузяев
85′
Вильмар Барриос
90′
Ярослав Ракицкий
Федор Смолов
Александр Коломейцев
90′+2′
В центральной встрече 11-го тура Премьер-лиги московский "Локомотив" победил на своем поле "Зенит". Единственный мяч забил Гжегож Крыховяк. На неделе команды по-разному провели кубковые матчи.
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