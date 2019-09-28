В центральной встрече 11-го тура Премьер-лиги московский "Локомотив" победил на своем поле "Зенит". Единственный мяч забил Гжегож Крыховяк. На неделе команды по-разному провели кубковые матчи.

«Локомотив» обыграл «Зенит» в матче с двумя отмененными голами

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