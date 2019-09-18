Московский «Локомотив» одержал победу над немецким «Байером» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Встреча состоялась 18 сентября в Германии и завершилась со счетом 2:1 в пользу московской команды.

«Локомотив» стартовал с победы в Лиге чемпионов

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