Лига чемпионов

Нева СпортНева Спорт«Локомотив» обыгрывает «Байер» после первого тайма

Байер — Локомотив
1 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Бай-Арена»
16′
Гжегож Крыховяк
Бенедикт Хеведес
25′
37′
Дмитрий Баринов
Леон Бэйли
Лукас Аларио
46′
55′
Дмитрий Баринов
Юлиан Баумгартлингер
Надьем Амири
71′
Чарлес Арангис
76′
90′+3′
Жоау Мариу
Брайан Идову
В Германии завершился первый тайм матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов между леверкузенским «Байером» и московским «Локомотивом», счет 2:1 в пользу хозяев. Открыл счет полузащитник железнодорожников Гжегож Крыховяк на 16-й минуте, ему ассистировал Жоау Мариу.
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