Футбол
ЧемпионатСкаут «Локомотива»: Ал. Миранчук мог бы остаться в «Ювентусе»
Скаут «Локомотива» Риккардо Червеллати выразил мнение, что полузащитник «железнодорожников» Алексей Миранчук вполне мог бы выступать за «Ювентус».
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Скаут «Локомотива» Червеллати: «Алексей Миранчук показал, что мог бы остаться в «Ювентусе»
Sport24.ruвчера в 13:08
Риккардо Червеллати: «Алексей Миранчук показал, что может остаться в „Ювентусе“»
Спорт-Экспрессвчера в 16:55
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Общество
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В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
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«Локомотив» оценил братьев Миранчуков в 100 млн евро, сообщило итальянское издание Calciomercato. com.
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Новая Skoda Octavia стала еще больше
Багажник нового лифтбека прибавил 10 литров (600 л), а универсала — 30 литров (640 л). Кроме того, на 5 мм больше стало пространства и для коленей задних пассажиров — расстояние до спинок передних сидений теперь составляет 78 cм.
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Додон привел к присяге новое правительство Молдавии
Президент Молдавии Игорь Додон привел к присяге новое правительство республики во главе с премьер-министром Ионом Кику.
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Резолюцию о признании геноцида Армян заблокировали в Конгрессе
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