Скаут «Локомотива» Риккардо Червеллати выразил мнение, что полузащитник «железнодорожников» Алексей Миранчук вполне мог бы выступать за «Ювентус».

Скаут «Локомотива»: Ал. Миранчук мог бы остаться в «Ювентусе»

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