Футбол

ЧемпионатЧемпионатСкаут «Локомотива»: Ал. Миранчук мог бы остаться в «Ювентусе»

Скаут «Локомотива» Риккардо Червеллати выразил мнение, что полузащитник «железнодорожников» Алексей Миранчук вполне мог бы выступать за «Ювентус».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Скаут «Локомотива» Червеллати: «Алексей Миранчук показал, что мог бы остаться в «Ювентусе»

Sport24.ruвчера в 13:08

«Локомотив» оценил Миранчуков в 100 млн евро

Soccer.ru10:29

Риккардо Червеллати: «Алексей Миранчук показал, что может остаться в „Ювентусе“»

Спорт-Экспрессвчера в 16:55

Скаут «Локомотива»: Ал. Миранчук мог бы остаться в «Ювентусе»

Чемпионатвчера в 16:57

Скаут «Локомотива» считает, что Ал. Миранчук мог бы играть за «Ювентус»

Sport.ruвчера в 17:30

Скаут: «Алексей Миранчук показал, что может остаться в „Ювентусе“»

Sportbox.RUвчера в 17:33
Показать все источники
Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 12:39, Ашберн
Политика

Захарова прокомментировала новые заявления следственной группы по МH17

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новые заявления Совместной следственной группы (JIT) о причастности России к крушению рейса МH17 в Донбассе в 2014 году.
РИА Новости 09:47
Общество

Турецкая компания Anex Tour купила российский «Интурист»

Обанкротившийся британский туроператор Thomas Cook продал свой российский актив — туроператора «Интурист» — турецкой компании Anex Tour, рассказал ее владелец Нешет Кочкар изданию TurizmGncel.
Коммерсантъ 07:23
Происшествия

Суд арестовал еще одного фигуранта дела об угрозах московскому судье

Интерфакс 12:26
Происшествия

Главу ростовского ГУ ФСИН арестовали по делу о разглашении гостайны

Газета.Ru вчера в 13:59
Общество

Мама американской девочки с родимым пятном на лице рассказала о лечении в России

VSE42.RU 11:52
Происшествия

Князь Романов попал в ДТП в Санкт-Петербурге

Наследник Дома Романовых, Великий князь Георгий Романов попал в автомобильную аварию в Санкт-Петербурге в четверг.
Известия 10:58
Политика

Путин предложил использовать рубль для расчетов между странами БРИКС

Президент России Владимир Путин предложил активнее использовать рубль для расчетов между странами БРИКС.
Известия 11:42
Политика

В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

Первый поезд пойдет из Петербурга 23 декабря (№ 7/8) и отправится в Севастополь с Московского вокзала в 14:00 мск.
РИА Новости вчера в 08:25
Политика

Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы

Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
RT на русском 04:15
Политика

Протестующие перекрыли движение в центре Тбилиси

REGNUM 06:43
Общество

В России изменят механизм раздела собственности супругов

Получается, заключая брачный договор, супруги не могут быть уверены, что при разделе их имущества суд учтет положения этого документа.
Российская газета 03:38
Общество

Врачи не смогли удалить весь синтол из бицепсов Рук-Базук

Врачи не смогли удалить весь синтол из рук российского блогера Кирилла Терешина, известного как Руки-Базуки, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 11:28
Музыка

Сергей Соседов раскритиковал концерт Аллы Пугачевой в Минске

Bimru.ru 01:52
Футбол

«Локомотив» сделал заявление по реконструкции «РЖД-Арены»

В четверг главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов заявил журналистам, что готов проконсультировать футбольный клуб "Локомотив" по проекту реконструкции стадиона "РЖД Арена".
РИА Новости 09:31
Общество

На Россию надвигаются аномальные холода

Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Российская газета 12 ноября в 21:00
Шоу-бизнес

Алла Пугачева тепло поздравила Лолиту Милявскую с днем рождения

Сегодня знаменитая российская певица Лолита Милявская отмечает свой пятьдесят шестой день рождения.
Bimru.ru 07:46
Экономика

В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
Газета.Ru 04:45
Общество

Минюст начал внеплановую проверку ФБК

Проверка должна подтвердить наличие или отсутствие признаков иноагента в деятельности организации, говорится в письме министерства, которое Жданов выложил в твиттере.
Интерфакс 06:24
Происшествия

В Калифорнии подросток открыл стрельбу в школе, есть пострадавшие

РИА Новости 11:39
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
РБК вчера в 12:25
Футбол

Василий Кикнадзе: Миранчуки в «Зените»? Если все стороны сделки ее хотят, она обязательно состоится

«Локомотив» оценил братьев Миранчуков в 100 млн евро, сообщило итальянское издание Calciomercato. com.
Спорт день за днем 11:06
Авто

Новая Skoda Octavia стала еще больше

Багажник нового лифтбека прибавил 10 литров (600 л), а универсала — 30 литров (640 л). Кроме того, на 5 мм больше стало пространства и для коленей задних пассажиров — расстояние до спинок передних сидений теперь составляет 78 cм.
За рулем 12 ноября в 01:53
Происшествия

В Псковской области проверят видео с обматерившим полицию чиновником

Управление МВД Псковской области начало проверку видеозаписи, на которой глава Печорского района грубо беседует с мужчиной в полицейской форме и использует нецензурные выражения.
Российская газета вчера в 11:11
Хоккей

Ак Барс — Трактор 3:1 (2-й перерыв)

Газета.Ru 11:55
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова поделилась рецептом напитка для похудения

Балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками своими секретами поддержания хорошей физической формы.
Вечерняя Москва вчера в 19:12
Общество

Госпитализацию Джигарханяна опровергли

Газета.Ru 10:00
Шоу-бизнес

Рудковская и Плющенко повздорили на премии «Женщина года»

Как сообщает StarHit, Рудковская и Плющенко вместе награждали призовыми конвертами победителей премии.
Мойка78 12:33
Политика

Додон привел к присяге новое правительство Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон привел к присяге новое правительство республики во главе с премьер-министром Ионом Кику.
REGNUM 12:31
Политика

Резолюцию о признании геноцида Армян заблокировали в Конгрессе

Сенатор республиканец Линдси Грэм заблокировал рассмотрение в верхней палате Конгресса резолюции о признании геноцида армян.
ИА REX 03:37
Политика

Медведев выступил за отказ от пластиковой тары

Премьер-министр, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выразил надежду, что однажды страна будет готова к отказу от пластиковой тары и правительство примет такое решение.
РИА Новости 10:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алексей Миранчук
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского «Локомотива» и сборной России. Чемпион России в сезоне 2017/2018, обладатель суперкубка России 2019, трёхкратный обладатель Кубка России. Участник чемпионата мира по футболу 2018 года. Заслуженный мастер спорта России. Брат-близнец футболиста Антона Миранчука.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Локомотив
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, десятикратный обладатель Кубка страны: двукратный обладатель Кубка СССР и восьмикратный обладатель Кубка России, трёхкратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное