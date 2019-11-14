По данным итальянского издания Calciomercato, московский "Локомотив" оценил своих хавбеков Алексея и Антона Миранчуков в 100 млн евро. Источник утверждает, что руководство "Локомотива" готово отпустить игроков за указанную сумму.

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