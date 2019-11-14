Футбол

Sport.ruSport.ru«Локомотив» оценивает братьев Миранчуков в 100 млн евро

По данным итальянского издания Calciomercato, московский "Локомотив" оценил своих хавбеков Алексея и Антона Миранчуков в 100 млн евро. Источник утверждает, что руководство "Локомотива" готово отпустить игроков за указанную сумму.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

«Локомотив» оценивает Миранчуков в € 100 млн

Чемпионат09:47

Источник: «Локомотив» готов продать Миранчуков «Ювентусу» за 100 миллионов евро

Спорт-Экспресс10:05

«Локомотив» оценивает братьев Миранчуков в 100 млн евро

Sport.ru10:26

СМИ узнали, за какую сумму «Локомотив» готов продать Миранчуков

Sportbox.RU10:15

СМИ узнали, за какую сумму «Локомотив» готов продать Миранчуков

Матч ТВ10:15

В Италии утверждают, что «Локомотив» оценил Миранчуков в 100 млн евро

Sport24.ru10:40

«Локомотив» готов расстаться с Миранчуками за 100 млн. евро

Спорт день за днем10:32
Показать все источники
Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 15:39, Ашберн
Экономика

Верховная рада Украины приняла бюджет на 2020 год

Законопроект №2000 «О государственном бюджете Украины на 2020 год» поддержали во втором чтении и в целом 279 и 280 депутатов Верховной рады Украины, сообщило 14 ноября информационное агентство «Укриформ».
REGNUM 07:51
Политика

Коломойский призвал Украину улучшить отношения с Россией

Украинский олигарх Игорь Коломойский призвал к улучшению отношений между Украиной и Россией и прекращению вооруженного конфликта в Донбассе.
Взгляд.ру вчера в 05:55
Политика

Додон привел к присяге новое правительство Молдавии

REGNUM 12:31
Происшествия

В Челябинске завели дело об издевательствах в частном доме престарелых

В Челябинске по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности в отношении частного дома престарелых.
Российская газета 11:50
Хоккей

«Салават Юлаев» впервые за восемь лет обыграл ЦСКА в гостях

Реальное время 14:16
Общество

Мединский сравнил историка Соколова с Джокером

РИА Новости 09:42
Политика

Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину

Президент России Владимир Путин заявил, что есть риск прекращения транзита газа через территорию Украины.
РИА Новости 14:26
Происшествия

В Калифорнии открыли стрельбу в школе

Вести.Ru 12:00
Общество

Турецкая компания Anex Tour купила российский «Интурист»

Обанкротившийся британский туроператор Thomas Cook продал свой российский актив — туроператора «Интурист» — турецкой компании Anex Tour, рассказал ее владелец Нешет Кочкар изданию TurizmGncel.
Коммерсантъ 07:23
Общество

В Венеции из-за наводнения объявлен режим ЧП

Режим чрезвычайного положения объявлен в итальянском городе Венеции из-за самого сильного за последние 50 лет наводнения.
REGNUM 14:08
Политика

В Крыму назвали число переехавших на полуостров украинцев

В Крым за пять лет после воссоединения с Россией переехали 50 тыс. украинцев, а уехали с полуострова 7 тыс. украинцев, заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов во время встречи с иностранными журналистами.
Rambler News Service вчера в 06:36
Происшествия

Адвоката обвиняемого в убийстве аспирантки оплатили коллеги Соколова

РБК 14:12
Политика

В Венесуэле заявили о попытке захвата посольства в Бразилии

Замминистра иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль рассказал, что неизвестные лица предприняли попытку захвата здания посольства Венесуэлы в Бразилии, передает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на СМИ.
The Moscow Post вчера в 06:52
Футбол

Турция вышла на Евро-2020, сыграв вничью с Исландией

Матч со сборной Исландией завершился со счётом 0:0. Благодаря этому результату на континентальное первенство также пробилась сборная Франции, которая завершила квалификацию на второй позиции в турнирной таблице.
Metaratings 14:15
Общество

Кирилла Терешина снова заметили с «руками-базуками»

12 ноября СМИ сообщили, что Терешин избавился от «рук-базук» и удалил вещество в одной из московских клиник.
Известия вчера в 20:40
Общество

«Союзмультфильм» выпустит новый цикл серий «Ну, погоди!»

В 2020 году на экраны выйдут новые серии знаменитого отечественного мультфильма «Ну, погоди!».
REGNUM 13:39
Теннис

Даниил Медведев проиграл Рафаэлю Надалю на итоговом турнире ATP

Даниил Медведев и Рафаэль Надаль встречались дважды, оба раза в этом году, матчи выиграл испанский спортсмен.
Говорит Москва вчера в 12:30
Происшествия

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
РБК 03:00
Авто

Роспатент показал новые детали «Русского Прадо» от УАЗ

Напомним, ранее Ульяновский автозавод запатентовал светодиодные фары, центральный тоннель салона и мультимедийную систему (двух видов) «Русского Прадо».
Автоновости дня 10:26
Здоровье

Розовая кремлевская фея

В среду, 13 ноября 2019 года, под Барнаулом одна женщина упала на колени перед премьер-министром России и пожаловалась, что в трёх домах три года нет горячей воды.
Московский Комсомолец 11:09
Политика

Путин прокомментировал ситуацию в Боливии

Боливия находится на пороге хаоса, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.
RT на русском 14:19
Политика

В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17

JIT утверждает, что новые данные указывают на то, что «российская роль в истории с MH17 простиралась дальше, чем только поставка вооружения».
REGNUM 07:42
Общество

На Россию надвигаются аномальные холода

Арктический антициклон, надвигающийся на Россию, принесет аномальные холода на Урал и Сибирь, пишет в среду Российская газета.
Sputnik Южная Осетия вчера в 03:37
Политика

Лукашенко поручил подсчитать стоимость белорусских услуг для РФ

Ранее News.ru писал, что Александр Лукашенко поручил изменить договор с Россией об охране границы.
News.ru 06:01
Общество

Мигранты претендуют на большую зарплату, чем россияне

Наименьший разрыв в зарплатах отмечен среди жителей Москвы - 640 рублей (1,6%).
Газета.Ru 03:05
Армия и оружие

«Панцирь-С» перебросили на север Сирии для защиты вертолетов ВКС

В аэропорту Камышлы на севере Сирии разместили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", сообщает телеканал "Звезда".
РИА Новости 02:26
Футбол

РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России

РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России У Российского футбольного союза (РФС) возник конфликт с экипировщиком национальной сборной — компанией Adidas.
Коммерсантъ вчера в 12:27
Происшествия

Следствие засекретило материалы уголовного дела Голунова

Материалы уголовного дела, по которому был задержан журналист Иван Голунов, оказались засекречены, следователь возразил против их истребования Басманным судом Москвы, сообщает «Интерфакс».
РИАМО 11 ноября в 06:41
Кино

Опубликован новый трейлер фильма «Соник в кино»

Важная деталь – Соник в новом видео стал больше похож на классического персонажа из видеоигр, чем это было в предыдущем трейлере.
Москва 24 12 ноября в 09:35
Кино

Стартовали съемки второго сезона сериала «Мандалорец»

КиноПоиск 04:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алексей Миранчук
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского «Локомотива» и сборной России. Чемпион России в сезоне 2017/2018, обладатель суперкубка России 2019, трёхкратный обладатель Кубка России. Участник чемпионата мира по футболу 2018 года. Заслуженный мастер спорта России. Брат-близнец футболиста Антона Миранчука.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное