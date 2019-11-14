Футбол
Sport.ru«Локомотив» оценивает братьев Миранчуков в 100 млн евро
По данным итальянского издания Calciomercato, московский "Локомотив" оценил своих хавбеков Алексея и Антона Миранчуков в 100 млн евро. Источник утверждает, что руководство "Локомотива" готово отпустить игроков за указанную сумму.
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Экономика
Верховная рада Украины приняла бюджет на 2020 год
Законопроект №2000 «О государственном бюджете Украины на 2020 год» поддержали во втором чтении и в целом 279 и 280 депутатов Верховной рады Украины, сообщило 14 ноября информационное агентство «Укриформ».
Политика
Коломойский призвал Украину улучшить отношения с Россией
Украинский олигарх Игорь Коломойский призвал к улучшению отношений между Украиной и Россией и прекращению вооруженного конфликта в Донбассе.
Происшествия
В Челябинске завели дело об издевательствах в частном доме престарелых
В Челябинске по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности в отношении частного дома престарелых.
Хоккей
«Салават Юлаев» впервые за восемь лет обыграл ЦСКА в гостях
Общество
Мединский сравнил историка Соколова с Джокером
Политика
Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину
Президент России Владимир Путин заявил, что есть риск прекращения транзита газа через территорию Украины.
Происшествия
В Калифорнии открыли стрельбу в школе
Общество
Турецкая компания Anex Tour купила российский «Интурист»
Обанкротившийся британский туроператор Thomas Cook продал свой российский актив — туроператора «Интурист» — турецкой компании Anex Tour, рассказал ее владелец Нешет Кочкар изданию TurizmGncel.
Общество
В Венеции из-за наводнения объявлен режим ЧП
Режим чрезвычайного положения объявлен в итальянском городе Венеции из-за самого сильного за последние 50 лет наводнения.
Политика
В Крыму назвали число переехавших на полуостров украинцев
В Крым за пять лет после воссоединения с Россией переехали 50 тыс. украинцев, а уехали с полуострова 7 тыс. украинцев, заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов во время встречи с иностранными журналистами.
Политика
В Венесуэле заявили о попытке захвата посольства в Бразилии
Замминистра иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль рассказал, что неизвестные лица предприняли попытку захвата здания посольства Венесуэлы в Бразилии, передает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на СМИ.
Футбол
Турция вышла на Евро-2020, сыграв вничью с Исландией
Матч со сборной Исландией завершился со счётом 0:0. Благодаря этому результату на континентальное первенство также пробилась сборная Франции, которая завершила квалификацию на второй позиции в турнирной таблице.
Общество
Кирилла Терешина снова заметили с «руками-базуками»
12 ноября СМИ сообщили, что Терешин избавился от «рук-базук» и удалил вещество в одной из московских клиник.
Общество
«Союзмультфильм» выпустит новый цикл серий «Ну, погоди!»
В 2020 году на экраны выйдут новые серии знаменитого отечественного мультфильма «Ну, погоди!».
Теннис
Даниил Медведев проиграл Рафаэлю Надалю на итоговом турнире ATP
Даниил Медведев и Рафаэль Надаль встречались дважды, оба раза в этом году, матчи выиграл испанский спортсмен.
Происшествия
В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна
Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
Авто
Роспатент показал новые детали «Русского Прадо» от УАЗ
Напомним, ранее Ульяновский автозавод запатентовал светодиодные фары, центральный тоннель салона и мультимедийную систему (двух видов) «Русского Прадо».
Здоровье
Розовая кремлевская фея
В среду, 13 ноября 2019 года, под Барнаулом одна женщина упала на колени перед премьер-министром России и пожаловалась, что в трёх домах три года нет горячей воды.
Политика
Путин прокомментировал ситуацию в Боливии
Боливия находится на пороге хаоса, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.
Политика
В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17
JIT утверждает, что новые данные указывают на то, что «российская роль в истории с MH17 простиралась дальше, чем только поставка вооружения».
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Арктический антициклон, надвигающийся на Россию, принесет аномальные холода на Урал и Сибирь, пишет в среду Российская газета.
Политика
Лукашенко поручил подсчитать стоимость белорусских услуг для РФ
Ранее News.ru писал, что Александр Лукашенко поручил изменить договор с Россией об охране границы.
Общество
Мигранты претендуют на большую зарплату, чем россияне
Наименьший разрыв в зарплатах отмечен среди жителей Москвы - 640 рублей (1,6%).
Армия и оружие
«Панцирь-С» перебросили на север Сирии для защиты вертолетов ВКС
В аэропорту Камышлы на севере Сирии разместили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", сообщает телеканал "Звезда".
Футбол
РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России
РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России У Российского футбольного союза (РФС) возник конфликт с экипировщиком национальной сборной — компанией Adidas.
Происшествия
Следствие засекретило материалы уголовного дела Голунова
Материалы уголовного дела, по которому был задержан журналист Иван Голунов, оказались засекречены, следователь возразил против их истребования Басманным судом Москвы, сообщает «Интерфакс».
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Соник в кино»
Важная деталь – Соник в новом видео стал больше похож на классического персонажа из видеоигр, чем это было в предыдущем трейлере.
Кино