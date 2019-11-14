Футбол
Газета.Ru«Локомотив» оценил братьев Миранчуков в €100 млн
Московский "Локомотив" определился с суммой трансфера за полузащитников команды Алексея и Антона Миранчуков, сообщает Calciomercato.com. По информации издания, "железнодорожники" готовы продать футболистов за €100 млн. Отмечается, что Алексея оценили в €60 млн, а Антона — в €40 млн.
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Выступление Алексея Миранчука в Лиге чемпионов заставило "Ювентус" и другие европейские футбольные клубы обратить внимание на российского полузащитника, сообщает итальянский портал calciomercato.com.РИА Новостивчера в 10:25
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Источник: «Локомотив» готов продать Миранчуков «Ювентусу» за 100 миллионов евро
Спорт-Экспрессвчера в 10:05
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При взрывах на арсенале в Балаклее погибли два сапера
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Игры
В сети появилось много информации об игре Star Wars Jedi: Fallen Order
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Однажды - говорит Серябкина в своем интервью - произошёл момент, когда их конфликт с Темниковой перерос в драку.
Общество
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Представительнице Украины на конкурсе "Мисс Вселенная" Анастасии Субботе отказали в получении американской визы.
Общество
Дмитрий Муратов избран главным редактором «Новой газеты»
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Происшествия
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Экономика
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Политика
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Происшествия
Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров
Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.
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Охранники Медведева поставили на колени пенсионерку с Алтая
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В Карелии зафиксировали массовую гибель птиц
Армия и оружие
На учениях «Центр-2019» отработали новые формы военных действий
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Политика
На Украине прокомментировали заявление Коломойского о дружбе с Россией
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Транспорт
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Политика
СБУ заявила о задержании одного из ключевых руководителей ИГ
Один из ключевых руководителей «Исламского государства»* гражданин Грузии Аль Бара Шишани задержан недалеко от Киева, сообщили в Службе безопасности Украины.