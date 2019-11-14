Футбол

Газета.RuГазета.Ru«Локомотив» оценил братьев Миранчуков в €100 млн

Московский "Локомотив" определился с суммой трансфера за полузащитников команды Алексея и Антона Миранчуков, сообщает Calciomercato.com. По информации издания, "железнодорожники" готовы продать футболистов за €100 млн. Отмечается, что Алексея оценили в €60 млн, а Антона — в €40 млн.
Читать в источнике
Комментировать10
с чего всё началось
Выступление Алексея Миранчука в Лиге чемпионов заставило "Ювентус" и другие европейские футбольные клубы обратить внимание на российского полузащитника, сообщает итальянский портал calciomercato.com
.
РИА Новостивчера в 10:25

Подробнее о событии

СМИ узнали, почему «Локомотив» может продать Миранчуков

Матч ТВ09:18

СМИ узнали, почему «Локомотив» может продать Миранчуков

Sportbox.RU09:18

«Локомотив» готов расстаться с Миранчуками за 100 млн. евро

Спорт день за днемвчера в 10:32

«Локомотив» оценивает Миранчуков в € 100 млн

Чемпионатвчера в 09:47

Источник: «Локомотив» готов продать Миранчуков «Ювентусу» за 100 миллионов евро

Спорт-Экспрессвчера в 10:05

«Локомотив» оценивает братьев Миранчуков в 100 млн евро

Sport.ruвчера в 10:26

В Италии утверждают, что «Локомотив» оценил Миранчуков в 100 млн евро

Sport24.ruвчера в 10:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 10:02, Ашберн
Происшествия

Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму

Газета.Ru 04:02
Экономика

В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля

Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль.
Газета.Ru 13 ноября в 10:50
Политика

Опубликована стенограмма апрельского разговора Трампа и Зеленского

Белый дом опубликовал меморандум с пересказом апрельского разговора, который состоялся между американским и украинским лидерами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.
RT на русском 09:20
Общество

В «Интуристе» прокомментировали покупку компании турецким Anex Tourism

Гендиректор туроператора «Интурист» Виктор Тополкараев подтвердил «Известиям» покупку компании основателем турецкого холдинга Anex Tourism Нешетом Кочкаром.
Известия 00:00
Общество

Директор Галкина опровергла информацию об отмене его концертов

Lenta.ru 08:47
Политика

Лукашенко хочет изменить договор с Россией по охране границы

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил о планах Минска изменить и актуализировать договор об охране границы с Москвой.
Газета.Ru вчера в 10:04
Политика

В Бразилии завершился саммит лидеров стран БРИКС

Общественное телевидение России вчера в 23:25
Происшествия

СК подтвердил дело против эксперта по кировскому «пьяному» мальчику

Следственный комитет подтвердил, что в отношении судмедэксперта Сергея Насонова, который нашёл алкоголь в крови погибшего в ДТП шестилетнего мальчика, возбуждено уголовное дело.
RT на русском 06:37
Политика

«Нафтогаз» ответил на слова Путина о риске прекращения транзита газа

Гендиректор «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что есть риск прекращения транзита российского газа через Украину.
Ведомости 08:32
Армия и оружие

Глава ВМС Украины заявил об усилении России «Калибрами» в Черном море

Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Вовченко заявил, что Россия в течение пяти лет нарастила боевой потенциал в Черном море.
РБК вчера в 19:54
Происшествия

При взрывах на арсенале в Балаклее погибли два сапера

Два сапера погибли при взрывах боеприпасов на военном складе в Балаклее Харьковской области на Украине.
BFM.ru 09:40
Происшествия

Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете и каске

РИА Новости 06:25
Политика

Россия передала Норвегии осужденного за шпионаж Фруде Берга

Россия передала Норвегии осужденного в апреле за шпионаж Фруде Берга, сообщает Bloomberg со ссылкой на канцелярию премьер-министра Норвегии Эрны Сольберг.
Интерфакс 08:14
Футбол

Головин не сыграет в матче против сборной Бельгии

Футболист Александр Головин не примет участие в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборной Бельгии, передает корреспондент The Moscow Post.
The Moscow Post 05:57
Космос

Японский космический зонд «Хаябуса-2» покидает астероид Рюгу

Японский космический зонд "Хаябуса-2" покинул орбиту астероида Рюгу после серии исследований и сбора проб грунта, чтобы доставить их на Землю, сообщило аэрокосмическое агентство Японии JAXA.
РИА Новости 12 ноября в 21:48
Игры

В сети появилось много информации об игре Star Wars Jedi: Fallen Order

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Electronic Arts не планирует выводит Star Wars Jedi: Fallen Order в ранний доступ ни для каких категорий подписчиков сервиса Origin.
REGNUM 12 ноября в 12:43
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о драке с Леной Темниковой

Однажды - говорит Серябкина в своем интервью - произошёл момент, когда их конфликт с Темниковой перерос в драку.
Bimru.ru вчера в 07:30
Общество

Участницу «Мисс Вселенная» от Украины не пустили в США

Представительнице Украины на конкурсе "Мисс Вселенная" Анастасии Субботе отказали в получении американской визы.
РИА Новости 07:13
Общество

Дмитрий Муратов избран главным редактором «Новой газеты»

Один из основателей "Новой газеты" Дмитрий Муратов стал новым главным редактором издания, за его кандидатуру проголосовали 51,7% сотрудников редакции.
ТАСС 06:54
Происшествия

Школьный микроавтобус слетел в кювет во Владимирской области

От удара микроавтобус слетел в кювет и перевернулся. По имеющимся данным, в «Газели» находились восемь учащихся МБОУ «Иванищевская СОШ».
ФАН 03:16
Экономика

РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах

Банки обсуждают с ЦБ возможность позволить клиентам добровольно предоставлять декларации о доходах, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 16:49
Политика

Минюст включил «Север. Реалии» в реестр СМИ-иноагентов

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ приступила к работе в августе, поводом для ее создания послужили действия ряда иностранных дипломатов и зарубежных СМИ в ходе несогласованных акций протеста в Москве перед выборами в Мосгордуму.
ТАСС 08:25
Происшествия

Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров

Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.
RT на русском 02:20
Общество

Охранники Медведева поставили на колени пенсионерку с Алтая

Infox.ru вчера в 05:05
Общество

В Карелии зафиксировали массовую гибель птиц

РИА Новости 07:29
Армия и оружие

На учениях «Центр-2019» отработали новые формы военных действий

"В ходе учения были отработаны новые формы применения и способы действий войск с учетом опыта современных локальных войн и вооруженных конфликтов, а также операции в Сирии", - сказал Шойгу, не уточняя детали.
РИА Новости 08:56
Кино

«Черный Адам» с Дуэйном Джонсоном выйдет в декабре 2021 года

КиноПоиск 02:09
Политика

На Украине прокомментировали заявление Коломойского о дружбе с Россией

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что олигарх Игорь Коломойский не является представителем главы государства и не имеет полномочий говорить от имени страны.
Lenta.ru 08:20
Транспорт

В Госдуме предложили поднять цены на шипованную резину

С инициативой поднять стоимость шипованной автомобильной резины выступил член Комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев, сообщает Дума ТВ.
Российская газета 04:27
Политика

СБУ заявила о задержании одного из ключевых руководителей ИГ

Один из ключевых руководителей «Исламского государства»* гражданин Грузии Аль Бара Шишани задержан недалеко от Киева, сообщили в Службе безопасности Украины.
RT на русском 09:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алексей Миранчук
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского «Локомотива» и сборной России. Чемпион России в сезоне 2017/2018, обладатель суперкубка России 2019, трёхкратный обладатель Кубка России. Участник чемпионата мира по футболу 2018 года. Заслуженный мастер спорта России. Брат-близнец футболиста Антона Миранчука.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное