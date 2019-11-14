с чего всё началось

Московский "Локомотив" определился с суммой трансфера за полузащитников команды Алексея и Антона Миранчуков, сообщает Calciomercato.com. По информации издания, "железнодорожники" готовы продать футболистов за €100 млн. Отмечается, что Алексея оценили в €60 млн, а Антона — в €40 млн.

Спорт день за днем

Политика Опубликована стенограмма апрельского разговора Трампа и Зеленского Белый дом опубликовал меморандум с пересказом апрельского разговора, который состоялся между американским и украинским лидерами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

Политика Лукашенко хочет изменить договор с Россией по охране границы Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил о планах Минска изменить и актуализировать договор об охране границы с Москвой.

Политика Россия передала Норвегии осужденного за шпионаж Фруде Берга Россия передала Норвегии осужденного в апреле за шпионаж Фруде Берга, сообщает Bloomberg со ссылкой на канцелярию премьер-министра Норвегии Эрны Сольберг.

Футбол Головин не сыграет в матче против сборной Бельгии Футболист Александр Головин не примет участие в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборной Бельгии, передает корреспондент The Moscow Post.

Космос Японский космический зонд «Хаябуса-2» покидает астероид Рюгу Японский космический зонд "Хаябуса-2" покинул орбиту астероида Рюгу после серии исследований и сбора проб грунта, чтобы доставить их на Землю, сообщило аэрокосмическое агентство Японии JAXA.

Политика Минюст включил «Север. Реалии» в реестр СМИ-иноагентов Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ приступила к работе в августе, поводом для ее создания послужили действия ряда иностранных дипломатов и зарубежных СМИ в ходе несогласованных акций протеста в Москве перед выборами в Мосгордуму.

Происшествия Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.

Армия и оружие На учениях «Центр-2019» отработали новые формы военных действий "В ходе учения были отработаны новые формы применения и способы действий войск с учетом опыта современных локальных войн и вооруженных конфликтов, а также операции в Сирии", - сказал Шойгу, не уточняя детали.

Политика На Украине прокомментировали заявление Коломойского о дружбе с Россией Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что олигарх Игорь Коломойский не является представителем главы государства и не имеет полномочий говорить от имени страны.