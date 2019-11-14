Футбол

Газета.RuГазета.Ru«Локомотив» оценил братьев Миранчуков в €100 млн

Московский "Локомотив" определился с суммой трансфера за полузащитников команды Алексея и Антона Миранчуков, сообщает Calciomercato.com. По информации издания, "железнодорожники" готовы продать футболистов за €100 млн. Отмечается, что Алексея оценили в €60 млн, а Антона — в €40 млн.
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«Локомотив» оценивает Миранчуков в € 100 млн

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Источник: «Локомотив» готов продать Миранчуков «Ювентусу» за 100 миллионов евро

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Алексей Миранчук
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского «Локомотива» и сборной России. Чемпион России в сезоне 2017/2018, обладатель суперкубка России 2019, трёхкратный обладатель Кубка России. Участник чемпионата мира по футболу 2018 года. Заслуженный мастер спорта России. Брат-близнец футболиста Антона Миранчука.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, десятикратный обладатель Кубка страны: двукратный обладатель Кубка СССР и восьмикратный обладатель Кубка России, трёхкратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
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