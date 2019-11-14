Футбол
Газета.Ru«Локомотив» оценил братьев Миранчуков в €100 млн
Московский "Локомотив" определился с суммой трансфера за полузащитников команды Алексея и Антона Миранчуков, сообщает Calciomercato.com. По информации издания, "железнодорожники" готовы продать футболистов за €100 млн. Отмечается, что Алексея оценили в €60 млн, а Антона — в €40 млн.
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Общество
Обращение алтайской пенсионерки к Медведеву дало результат
Ранее сообщалось, что жительница села Санниково Татьяна Кадукина опустилась на колени перед главой правительства Дмитрием Медведевым, умоляя решить проблему с горячей водой в ее доме.
Футбол
Украина - Эстония: прогноз Лео Васильева 14 ноября 2019
Жду уверенную победу сборной Украины.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова рассказала, какой Тимати отец
Звезда пообещала, что в скоро поклонники увидят Ратмира полностью. Кроме того, она рассказала, какой Тимати отец.
Общество
На тренировку клуба КХЛ «Адмирал» привели кота с рейса «Аэрофлота»
Кот Виктор, хозяину которого, Михаилу Галину, было отказано в проносе животного в салон самолета Москва — Владивосток, провел занятие в тренажерном зале с командой Континентальной хоккейной лиги «Адмирал».
Общество
Друг Джигарханяна рассказал о причине госпитализации артиста
Народный артист СССР Армен Джигарханян проходит в больнице профилактическое обследование и скоро будет дома.
Политика
Рада одобрила в первом чтении законопроект о введении рынка земли
Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о введении рынка земли с октября 2020 года, сообщает ТАСС.
Общество
Три брата из Китая обманули Apple на $6 миллионов
Три брата (Житинг Ляо, Живей Луп Ляо и Жимин Ляо) из Китая переезжают в США.
Космос
«Роскосмос» расторг контракт на запуск спутников «Гонец» в 2020 году
"Роскосмос" расторг контракт на запуск трех спутников низкоорбитальной системы связи "Гонец", сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса", комментируя информацию с сайта госзакупок.
Происшествия
В колледже Благовещенска студент устроил стрельбу
В Благовещенске в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства 19-летний студент устроил стрельбу из охотничьего ружья.
Политика
В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Культура
Самым сексуальным мужчиной мира назван Джон Ледженд
Журнал People назвал самым сексуальным мужчиной в мире певца Джона Ледженда.
Общество
Кирилл Терешин показал «руки-базуки» после удаления «рук-базук»
Кирилл Терешин, получивший прозвище «руки-базуки», опубликовал в Instagram видео после операции.
Политика
Москва признала Жанин Аньес временным президентом Боливии
Москва признала сенатора Жанин Аньес временным президентом Боливии, однако РФ насторожена отсутствием кворума в парламенте при голосовании по ее кандидатуре, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
Происшествия
Защита историка Соколова обжаловала его арест
Защита историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве и расчленении своей ученицы и сподвижницы Анастасии Ещенко, подала жалобу на заключение ученого под стражу.
Политика
Медведев назначил нового куратора федеральной «мусорной реформы»
В четверг, 14 ноября, правительство РФ назначило заместителем министра природных ресурсов и экологии 37-летнего Константина Румянцева.
Общество
Мединский сравнил историка Соколова с Джокером
Ажиотаж вокруг убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко напоминает шумиху, возникшую после выхода фильма "Джокер" Тодда Филлипса, сказал министр культуры Владимир Мединский, отвечая на вопрос журналистов на Культурном форуме в Санкт-Петербурге.
Общество
Госдума предложила изменить процедуру раздела имущества супругов
В Государственную думу внесли законопроект, который закрепляет в Семейном кодексе понятие общего имущества супругов.
Происшествия
Возле площади трех вокзалов в Москве загорелся склад
Пожар вспыхнул в складском помещении у площади трех вокзалов в Москве, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
Политика
Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы
Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
Происшествия
СК завершил расследование крушения Boeing в Казани в 2013 году
Завершено расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, где погибли 50 человек, установлены причины трагедии, сообщил СК.
Экономика
С россиян захотели собрать побольше налогов и штрафов
Министерство финансов России предложило поправки к закону о федеральном бюджете, которые предполагают второе за год повышение планов по НДС, налогу на прибыль и штрафов в отношении юридических лиц.
Происшествия
Князь Романов попал в ДТП в Санкт-Петербурге
Общество
В ВШЭ извинились перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором
Комиссия ученого совета Высшей школы экономики (ВШЭ) по академической этике извинилась перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором Гасаном Гусейновым за то, что его не поставили в известность о рассмотрении его дела.
Политика
Следователи ищут новых свидетелей по делу MH17
Происшествия
В Ставропольском крае задержали напавшего с ножом на детей мужчину
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину в Ставропольском крае после того, как он с ножом пытался напасть на детей на детской площадке, а также угрожал убийством учительнице.
Авто
Качество автомобилей Lada начали проверять по-новому
В ноябре началась работа по перестройке логистики финальных тестов автомобилей LADA и заключительных проверок качества конечных продуктов, сошедших с конвейера, сообщили в пресс-службе АвтоВАЗа.
Общество
Мигранты претендуют на большую зарплату, чем россияне
Наименьший разрыв в зарплатах отмечен среди жителей Москвы - 640 рублей (1,6%).
Шоу-бизнес
Певицу МакSим заподозрили в гормональной терапии
Певица выступила на премии «Золотой грамофон», после чего публика стала обсуждать внешний вид звезды, сетуя на то, что она сильно изменилась не в лучшую сторону.