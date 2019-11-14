Московский "Локомотив" определился с суммой трансфера за полузащитников команды Алексея и Антона Миранчуков, сообщает Calciomercato.com. По информации издания, "железнодорожники" готовы продать футболистов за €100 млн. Отмечается, что Алексея оценили в €60 млн, а Антона — в €40 млн.

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