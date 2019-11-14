Московский "Локомотив" определился с суммой трансфера за полузащитников команды Алексея и Антона Миранчуков, сообщает Calciomercato.com. По информации издания, "железнодорожники" готовы продать футболистов за €100 млн. Отмечается, что Алексея оценили в €60 млн, а Антона — в €40 млн.

Гаджеты Motorola представила гибкий смартфон-раскладушку Razr Компания Motorola анонсировала новый сенсорный смартфон Razr с гибким экраном в форме «раскладушки».

Технологии Обновленный дизайн PlayStation 5 и DualShock 5 показали на видео Одна из немецких торговых сетей, специализирующаяся на продаже бытовой и цифровой техники, опубликовала в YouTube видео, в котором представила свое видение того, как будет выглядеть новая консоль PlayStation 5 и ее фирменные геймпады.

Происшествия Защита историка Соколова обжаловала его арест Защита историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве и расчленении своей ученицы и сподвижницы Анастасии Ещенко, подала жалобу на заключение ученого под стражу.

Политика Эрдоган вернул Трампу скандальное письмо Во время личной встречи Эрдоган вернул Трампу письмо, которое глава Белого дома направил ему в день начала операции "Источник мира".

Политика Садовничий прокомментировал возможный уход с поста ректора МГУ Закон об МГУ и СПбГУ предоставляет право президенту России дважды продлевать срок работы ректоров этих университетов на пять лет.

Здоровье Новый порядок медосвидетельствования: уже через неделю! Напомним, что на сегодняшний день исследование мочи и крови проводится только в том случае, если психиатр-нарколог предварительно усмотрит у водителя симптомы заболеваний, которые связаны с приемом запрещенных препаратов (п. 6 Порядка медосвидетельствования, который утвержден 15 июня 2015 г.). Принятые изменения детально описывают процесс лабораторного исследования.

Экономика Верховная рада Украины приняла бюджет на 2020 год Законопроект №2000 «О государственном бюджете Украины на 2020 год» поддержали во втором чтении и в целом 279 и 280 депутатов Верховной рады Украины, сообщило 14 ноября информационное агентство «Укриформ».

Экономика В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.

Шоу-бизнес Нелли Ермолаева разделась для фотосессии с сыном Бывшая участница скандального телешоу «Дом-2», а ныне популярный блогер, счастливая жена и мама Нелли Ермолаева, приняла участие в провокационной фотосессии с сыном.

Политика Мужа украинского депутата задержали по запросу России Гражданский муж народного депутата фракции «Слуга народа» Анны Скороход Алексей Алякин задержан в Киеве по запросу России.

Шоу-бизнес 45-летняя Натали снялась в купальнике и рассказала о беременности Певица на комментарии не отвечала, но потом все-таки не выдержала и решила расставить все точки над «i». Натали опубликовала в Инстаграме фотографию в купальнике, продемонстрировав идеально стройную фигуру.

Армия и оружие В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что Россия предлагала разместить на территории страны базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30СМ. По его словам, Минск в этом вопросе решил «опираться на собственные возможности».

Общество Медведев прокомментировал стрельбу в колледже в Благовещенске Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отреагировал на инцидент со стрельбой в колледже в Благовещенске, заявив, что все акценты расставит следствие, оно же должно определить меру вины тех, кто должен был отвечать за безопасность в учебном заведении.

Наука Химики выяснили, как сгибается графен В новой работе сотрудники Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне выяснили, почему измерения исследовательских групп расходились.

Политика Глава МИД Украины допустил выход страны из минских соглашений Украинские власти допускают выход страны из минских соглашений, которые были заключены в 2015 году "нормандской четверкой" - Францией, Германией, Россией и Украиной для урегулирования конфликта в Донбассе.

Здоровье Малышева перечислила бесполезные медицинские анализы Первый бесполезный, по мнению медиков, анализ — тест на антитела к хеликобактер пилори — бактерии, который вызывает язву, гастрит и рак желудка.