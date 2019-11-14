Футбол
Газета.Ru«Локомотив» оценил братьев Миранчуков в €100 млн
Московский "Локомотив" определился с суммой трансфера за полузащитников команды Алексея и Антона Миранчуков, сообщает Calciomercato.com. По информации издания, "железнодорожники" готовы продать футболистов за €100 млн. Отмечается, что Алексея оценили в €60 млн, а Антона — в €40 млн.
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Общество
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Следствие по делу MH17 обратилось к свидетелям
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Балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками своими секретами поддержания хорошей физической формы.
Экономика
«Газпром» отменил размещение евробондов из-за угроз «Нафтогаза»
«Газпром» отменил размещение евробондов в швейцарских франках, запланированное на этой неделе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.