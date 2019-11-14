Футбол

MetaratingsMetaratings«Локомотив» оценивает Миранчуков в 100 млн евро

«Локомотив» намерен выручить с продажи братьев Алексея и Антона Миранчуков не менее 100 млн евро. Такой информацией располагают итальянские СМИ. Цена на Алексея составляет 60 миллионов, а на Антона Миранчука назначили цену в 40 млн евро.
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«Локомотив» оценивает Миранчуков в € 100 млн

Чемпионат09:47

Источник: «Локомотив» готов продать Миранчуков «Ювентусу» за 100 миллионов евро

Спорт-Экспресс10:05

«Локомотив» оценивает братьев Миранчуков в 100 млн евро

Sport.ru10:26

СМИ узнали, за какую сумму «Локомотив» готов продать Миранчуков

Sportbox.RU10:15

СМИ узнали, за какую сумму «Локомотив» готов продать Миранчуков

Матч ТВ10:15

В Италии утверждают, что «Локомотив» оценил Миранчуков в 100 млн евро

Sport24.ru10:40

«Локомотив» готов продать Миранчуков за 100 млн евро

Советский спорт10:24
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Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 14:11, Ашберн
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АвтоВАЗ изменил систему проверки качества новых автомобилей

С ноября 2019 г. АвтоВАЗ изменил подход к финальным тестам новых автомобилей, а также к проверке их качества.
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Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
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Росстат отчитался об ускорении экономики почти в два раза

Экономика России, по предварительной оценке Росстата, выросла в третьем квартале года на 1,7% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.
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Представлена официально новая Skoda Octavia

Появление новой Octavia на европейском рынке состоится уже через пару месяцев, а в России четвертое поколение станет доступно лишь через год.
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У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,4

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло у берегов Индонезии, сообщила Геологическая служба США.
РИА Новости 11:34
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Трамп и Эрдоган обсудили закупку Турцией российских С-400

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Псковский чиновник, оскорбивший полицейских, сложил полномочия

Глава Печорского района Псковской области Дмитрий Сопотов "по этическим основаниям" сложил с себя полномочия после конфликта с полицейскими, которых он оскорбил, когда те остановили автомобиль для проверки, сообщает пресс-служба администрации региона.
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В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что Россия предлагала разместить на территории страны базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30СМ. По его словам, Минск в этом вопросе решил «опираться на собственные возможности».
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Вышел трейлер боевика «Шестеро вне закона» с Райаном Рейнольдсом

Культуромания 13:38
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Минспорт Ростовской области ответил на критику со стороны Карпина

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин может покинуть свой пост по финансовым причинам.
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Протестующие перекрыли движение в центре Тбилиси

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Стрельба произошла в школе в Калифорнии

Стрельба произошла в средней школе в Калифорнии в городе Санта-Кларита, сообщает ABC7.
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Сергей Соседов раскритиковал концерт Аллы Пугачевой в Минске

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В Челябинске завели дело об издевательствах в частном доме престарелых

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Малышева назвала бесполезные анализы

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в эфире передачи «Жить здорово» о бесполезных анализах.
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Экс-кандидат в президент РФ и телеведущая Ксения Собчак жестко ответила режиссеру Никите Михалкову на критику ее свадьбы с художественным руководителем Театра на Малой Бронной Константином Богомоловым.
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В Бразилии проходит встреча лидеров БРИКС

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Футбол

Футболисты Украины и Эстонии померяются силами в дебютном для Запорожья матче

После матча с украинцами, 19 ноября, эстонские футболисты в отборе на Евро-2020 сыграют в Амстердаме с голландцами.
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В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
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Rockstar извинилась за Red Dead Redemption 2 на ПК и дарит подарки

С запуском ПК-версии Red Dead Redemption 2 у Rockstar, очевидно, все вышло не очень хорошо, но разработчики обещают исправиться.
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Коломойский призвал восстановить отношения России и Украины

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил о необходимости поладить, которая стоит перед Россией и Украиной.
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Крупнейший в России автодилер «Рольф» выставлен на продажу

Крупнейший в России автодилер «Рольф» выставлен на продажу.
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Алексей Миранчук
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского «Локомотива» и сборной России. Чемпион России в сезоне 2017/2018, обладатель суперкубка России 2019, трёхкратный обладатель Кубка России. Участник чемпионата мира по футболу 2018 года. Заслуженный мастер спорта России. Брат-близнец футболиста Антона Миранчука.
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