Футбол

MetaratingsMetaratings«Локомотив» оценивает Миранчуков в 100 млн евро

«Локомотив» намерен выручить с продажи братьев Алексея и Антона Миранчуков не менее 100 млн евро. Такой информацией располагают итальянские СМИ. Цена на Алексея составляет 60 миллионов, а на Антона Миранчука назначили цену в 40 млн евро.
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«Локомотив» оценивает Миранчуков в € 100 млн

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Источник: «Локомотив» готов продать Миранчуков «Ювентусу» за 100 миллионов евро

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Алексей Миранчук
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского «Локомотива» и сборной России. Чемпион России в сезоне 2017/2018, обладатель суперкубка России 2019, трёхкратный обладатель Кубка России. Участник чемпионата мира по футболу 2018 года. Заслуженный мастер спорта России. Брат-близнец футболиста Антона Миранчука.
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