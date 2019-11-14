«Локомотив» намерен выручить с продажи братьев Алексея и Антона Миранчуков не менее 100 млн евро. Такой информацией располагают итальянские СМИ. Цена на Алексея составляет 60 миллионов, а на Антона Миранчука назначили цену в 40 млн евро.

Спорт день за днем

Единоборства Сергей Харитонов проиграл Линтону Васселлу техническим нокаутом Сергею Харитонову, бойцу MMA из России, не удалось одолеть уроженца Великобритании Линтона Васселла в ходе турнира Bellator 234.

Происшествия Пропавшую пятилетнюю девочку в Крыму нашли мертвой Тело пропавшей несколько дней назад в Крыму пятилетней девочки нашли закопанным в канаве, личность ребенка опознали, сообщил ТАСС в пятницу глава Раздольненского района Андрей Захаров.

Политика Путин рассказал о рисках прекращения транзита газа через Украину Риск прекращения транзита российского газа через территорию Украины существует, "Нафтогаз" новыми исками обостряет ситуацию в переговорах с "Газпромом" по новому контракту, заявил в четверг президент России Владимир Путин журналистам по итогам саммита БРИКС.

Происшествия Оскорбивший сотрудников ГИБДД глава Печорского района ушел в отставку Глава Печорского района Псковской области Дмитрий Сопотов ушел в отставку после появления видео, где он с использованием нецензурной лексики критикует сотрудников ГИБДД.

Общество В Госдуме предложили новые правила раздела имущества супругов Принцип равенства В первую очередь законопроект предлагает считать общее имущество супругов — как собственность, так и долги — "цельным имущественным комплексом", независимо от того, на чье имя оно приобретено и кто из супругов заплатил.

Экономика Глава ФАС предложил РЖД отказаться от морских портов в пользу БАМа Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) предлагает РЖД отказаться от инвестиций в морские порты и «другие неосновные виды деятельности, а также от проектов за горизонтом 2025 года», чтобы госмонополия могла сосредоточиться на реализации своей долгосрочной программы развития до 2025 года.

Происшествия Россия заявила права на Бориса Мазо Согласно документам, представленным австрийскими адвокатами господина Мазо в суд, дом был приобретен на заемные средства, полученные компанией семьи экс-чиновника от фирмы его бизнес-партнера, причем недвижимость оценивалась в €2 млн.

Общество Невзоров указал на отмену концертов раскритиковавшего цензуру Галкина "Как только Галкин набрался мужества и сообщил аж о цензуре на телевидении, тут же ему начали отвинчивать голову, закрывать концерты", — цитирует Невзорова Ura.ru.

Шоу-бизнес Алла Пугачева за концерт в Минске заработала 18 миллионов рублей По словам гендиректора компании Ру-концерт Евгения Морозова, Алла Пугачева за свой концерт в Минске заработала 250 тысяч евро - это примерно 18 миллионов рублей, пишет «КП».

Экономика Названо соотношение пенсий и зарплат к 2050 году К 2050 году в России пенсия будет замещать лишь 50% от трудового дохода граждан, которые зарабатывали на уровне минимального размера оплаты труда.