Футбол

MetaratingsMetaratings«Локомотив» оценивает Миранчуков в 100 млн евро

«Локомотив» намерен выручить с продажи братьев Алексея и Антона Миранчуков не менее 100 млн евро. Такой информацией располагают итальянские СМИ. Цена на Алексея составляет 60 миллионов, а на Антона Миранчука назначили цену в 40 млн евро.
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«Локомотив» готов отпустить братьев Миранчуков в Европу за € 25 млн

Чемпионат04:57

Источник: «Локомотив» готов отпустить братьев Миранчуков в Европу за 25 млн евро

Sport.ru05:14

«Локомотив» готов продать братьев Миранчуков в Европу за 25 млн евро

Sport24.ru05:13

СМИ: «Локомотив» готов продать Миранчуков в Европу за 25 миллионов евро

Sportbox.RU06:23

«Локомотив» готов продать Миранчуков в Европу за 25 миллионов евро

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СМИ узнали, почему «Локомотив» может продать Миранчуков

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Алексей Миранчук
Российский футболист
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