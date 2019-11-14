Московский "Локомотив" обозначил сумму трансфера Алексея и Антона Миранчуков. По данным итальянских СМИ, "железнодорожники" готовы расстаться со своими лидерами за €100 млн.

Общество Мединский раскритиковал работу Фонда кино Министр культуры России Владимир Мединский считает, что Фонд кино не справляется с задачей продвижения российского кино за рубежом и в малых городах России.

Музыка Первый музыкальный клип вслед за Реввой выпустил Михаил Галустян Известный сочинский комик и шоумен Михаил Галустян 14 ноября вслед за своим коллегой Александром Реввой выпустил музыкальный клип на песню «Хочу тибя любицца».

Политика В Крыму ответили на планы Навального о повторном референдуме Сегодня уже даже Европа признает легитимность референдума, который прошел в строгом соответствии на тот момент с Конституцией Украины и Конституцией Автономной Республики Крым.

Теннис Даниил Медведев не сыграет за сборную России в Кубке Дэвиса Четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев отказался от участия в финальном турнире Кубка Дэвиса, который пройдет с 18 по 24 ноября в Мадриде.

Происшествия Убитую аспирантку Анастасию Ещенко похоронили на Кубани В станице Старовеличковская Калининского района Краснодарского края похоронили аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой подозревается доцент Олег Соколов.

Происшествия На Урале жильцы заливаемого кипятком дома заперли рабочих в подвале В Екатеринбурге жильцы одного из домов по улице Бажова заперли аварийную бригаду в подвале до тех пор, пока рабочие не устранят прорыв на теплосетях.

Общество Российских экспертов официально пригласили восстанавливать Нотр-Дам Французская сторона официально пригласила российских экспертов участвовать в работах по восстановлению собора Парижской Богоматери, пострадавшего в результате пожара в апреле.