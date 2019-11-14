Футбол
Газета.Ru«Локомотив» оценивает братьев Миранчуков в €100 млн
Московский "Локомотив" обозначил сумму трансфера Алексея и Антона Миранчуков. По данным итальянских СМИ, "железнодорожники" готовы расстаться со своими лидерами за €100 млн.
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Общество
Помощница Никиты Исаева подтвердила его смерть
Шоу-бизнес
Галкин отреагировал на сообщения об отмене его концертов
Здоровье
Врачи назвали полезные продукты, повышающие уровень сахара в крови
В растении содержатся полезные для здоровья витамины и микроэлементы, но его ГИ равно 75 ед. Кабачки увеличивают уровень глюкозы в крови.
Фигурное катание
Трусова выиграла московский этап Гран-при, Медведева стала второй
Трусова шла второй после короткой программы, однако в произвольной она стала лучшей с результатом 160,26 балла.
Шоу-бизнес
Ирина Пегова завоевала бронзу на чемпионате по бальным танцам
Общество
Мединский раскритиковал работу Фонда кино
Министр культуры России Владимир Мединский считает, что Фонд кино не справляется с задачей продвижения российского кино за рубежом и в малых городах России.
Экономика
В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников
Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Музыка
Первый музыкальный клип вслед за Реввой выпустил Михаил Галустян
Известный сочинский комик и шоумен Михаил Галустян 14 ноября вслед за своим коллегой Александром Реввой выпустил музыкальный клип на песню «Хочу тибя любицца».
Общество
Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой
Ещенко писала подруге, что Соколов не хотел, чтобы она общалась с его детьми.
Общество
В Испании прекратили продажу книги историка Олега Соколова
Испанское издательство Desperta Ferro прекратило продажу книги историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко.
Политика
В Крыму ответили на планы Навального о повторном референдуме
Сегодня уже даже Европа признает легитимность референдума, который прошел в строгом соответствии на тот момент с Конституцией Украины и Конституцией Автономной Республики Крым.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова призналась, что не ожидала четвертую беременность
Оксана Самойлова ждет своего уже четвертого ребенка.
Теннис
Даниил Медведев не сыграет за сборную России в Кубке Дэвиса
Четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев отказался от участия в финальном турнире Кубка Дэвиса, который пройдет с 18 по 24 ноября в Мадриде.
Экономика
РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах
Банки обсуждают с ЦБ возможность позволить клиентам добровольно предоставлять декларации о доходах, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Кино
Комикс «Сокол и Зимний Солдат» выйдет раньше сериала Disney+
Marvel выпустит комикс про приключения Сокола и Зимнего Солдата раньше, чем Disney+ начнёт показывать сериал об этих супергероях.
Политика
Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
Происшествия
Убитую аспирантку Анастасию Ещенко похоронили на Кубани
В станице Старовеличковская Калининского района Краснодарского края похоронили аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой подозревается доцент Олег Соколов.
Происшествия
На севере Москвы при пожаре в жилом доме погиб ребенок
Ребенок погиб при пожаре в многоквартирном жилом доме на Дмитровском шоссе в Москве, возгорание ликвидировано, сообщает МЧС России по столице в субботу.
Политика
Представитель Эрдогана: в Анкаре ожидают визит Путина в начале января
Турция ожидает визит президента России Владимира Путина в первых числах января 2020 года, сообщил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын.
Происшествия
СБУ сообщила о задержании главы Укрэксимбанка
Глава правления Укрэксимбанка Александр Гриценко был задержан правоохранителями, а не похищен, как сообщалось ранее.
Происшествия
На Урале жильцы заливаемого кипятком дома заперли рабочих в подвале
В Екатеринбурге жильцы одного из домов по улице Бажова заперли аварийную бригаду в подвале до тех пор, пока рабочие не устранят прорыв на теплосетях.
Кино
Вышел трейлер «Спанч Боба: в бегах» с Киану Ривзом
Шоу-бизнес
Рудковская отреагировала на слухи о любовнице Плющенко
Продюсер Яна Рудковская прокомментировала слухи, что у её супруга Евгения Плющенко появилась молодая любовница.
Происшествия
В Петербурге автомобиль упал в реку Фонтанку
В Санкт-Петербурге на набережной реки Фонтанка легковой автомобиль упал в воду.
Общество
Российских экспертов официально пригласили восстанавливать Нотр-Дам
Французская сторона официально пригласила российских экспертов участвовать в работах по восстановлению собора Парижской Богоматери, пострадавшего в результате пожара в апреле.
Общество
Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте
Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
Происшествия
Жесткую посадку совершил частный самолет под Петербургом
Во Всеволожском районе Ленинградской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет.