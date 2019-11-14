Футбол

Газета.RuГазета.Ru«Локомотив» оценивает братьев Миранчуков в €100 млн

Московский "Локомотив" обозначил сумму трансфера Алексея и Антона Миранчуков. По данным итальянских СМИ, "железнодорожники" готовы расстаться со своими лидерами за €100 млн.
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Алексей Миранчук
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского «Локомотива» и сборной России. Чемпион России в сезоне 2017/2018, обладатель суперкубка России 2019, трёхкратный обладатель Кубка России. Участник чемпионата мира по футболу 2018 года. Заслуженный мастер спорта России. Брат-близнец футболиста Антона Миранчука.
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