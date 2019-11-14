Футбол

Газета.RuГазета.Ru«Локомотив» оценивает братьев Миранчуков в €100 млн

Московский "Локомотив" обозначил сумму трансфера Алексея и Антона Миранчуков. По данным итальянских СМИ, "железнодорожники" готовы расстаться со своими лидерами за €100 млн.
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«Локомотив» оценивает Миранчуков в € 100 млн

Чемпионат09:47

Источник: «Локомотив» готов продать Миранчуков «Ювентусу» за 100 миллионов евро

Спорт-Экспресс10:05

СМИ узнали, за какую сумму «Локомотив» готов продать Миранчуков

Матч ТВ10:15

«Локомотив» оценивает братьев Миранчуков в 100 млн евро

Sport.ru10:26

В Италии утверждают, что «Локомотив» оценил Миранчуков в 100 млн евро

Sport24.ru10:40

СМИ узнали, за какую сумму «Локомотив» готов продать Миранчуков

Sportbox.RU10:15

«Локомотив» готов расстаться с Миранчуками за 100 млн. евро

Спорт день за днем10:32
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Политика

Генассамблея ООН поддержала резолюцию о нарушениях прав человека в Крыму

Третий комитет Генассамблеи ООН поддержал резолюцию о ситуации с правами человека в Крыму.
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Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев в эфире НСН прокомментировал заявление телеведущей Елены Малышевой о бесполезности ряда медицинских анализов, не согласившись ее мнением.
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Песков не стал комментировать инцидент с толстым котом и самолетом

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Джастин Бибер посетил открытие бургерной Тимати в Лос-Анджелесе А вот супруга Тимати Анастасия Решетова, которая 16 октября подарила рэперу сына Ратмира, осталась с новорожденным дома.
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Жертвами стрельбы в школе в Калифорнии стали два человека

Газета.Ru 16:37
Происшествия

Взрыв прогремел в квартире на западе Москвы

Взрыв прогремел в квартире на западе столицы. После хлопка в здании возник пожар. Инцидент произошел в доме 16 по улице Удальцова.
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Украинский адмирал пожаловался на российские «Калибры» в Черном море

Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался, что Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота, введя в строй корабли-носители крылатых ракет "Калибр".
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По сети тут же поползли слухи о том, что Натали в очередной раз беременна.
Privet-Rostov.ru 01:45
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Переворот в Боливии произошел менее чем через неделю после отказа Моралеса от сделки по добыче лития

Правительство, созданное в результате воскресного переворота в Боливии, может отменить решение только что ушедшего в отставку президента Эво Моралеса об отказе от соглашения с немецкой компанией по разработке месторождений лития в латиноамериканской стране, пишет CommonDreams.org.
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Определились десять участников футбольного Евро-2020

По результатам матчей квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года, состоявшихся в четверг, 14 ноября, четыре национальные команды гарантировали себе участие в континентальном первенстве.
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Экипаж МКС в открытом космосе отремонтирует альфа-спектрометр

Спектрометр был доставлен на МКС в 2011 году и не предполагал ремонта в открытом космосе.
Российская газета 17:10
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Адвокат сообщил о тяжелом психологическом состоянии историка Соколова

Адвокат обвиняемого в убийстве и расчленении 24-летней аспирантки СПбГУ историка Олега Соколова рассказал о его психологическом состоянии.
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Культура

В Петербурге начинает работу Культурный форум

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Футбол

РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России

РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России У Российского футбольного союза (РФС) возник конфликт с экипировщиком национальной сборной — компанией Adidas.
Коммерсантъ вчера в 12:27
Армия и оружие

Украина показала детали ракеты для уничтожения Крымского моста

Компания "Радионикс", которая функционирует в интересах украинского военно-промышленного комплекса, поделилась деталями о ракете Р-360 комплекса РК-360МЦ "Нептун".
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«Союзмультфильм» снимет новые серии «Ну, погоди!»

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В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
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Политика

Трамп не смотрит трансляцию слушаний по импичменту

Президент США Дональд Трампа не смотрит трансляцию первых открытых слушаний, идущих в рамках процедуры его импичмента, заверила журналистов его пресс-секретарь Стефани Гришам.
РИА Новости вчера в 12:19
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Молодая жена Эрнста впервые разоткровенничалась о муже и детях

В июле 2017 года некоторые СМИ сообщили о том, что Константин Эрнст женился на Софье Заике. Однако никаких подтверждений тому не было.
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Политика

Россия направила Британии ноту из-за заявлений генерала Картера

Посольство России в Лондоне попросило МИД Соединенного Королевства разъяснить очередные высказывания главы британского генштаба Николаса Картера о вооруженной конфронтации с Россией.
РИА Новости вчера в 13:55
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Студент оставил послание перед стрельбой в колледже в Благовещенске

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Авто

Nissan Almera со сменой поколений обзавелся турбомотором

Японский автопроизводитель Nissan вывел на азиатский рынок седан Almera новой генерации.
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Происшествия

Обматеривший полицейских псковский чиновник ушел в отставку

Глава Печорского района Дмитрий Сопотов сложил свои полномочия после публикации видеозаписи, на которой он оскорбляет сотрудников полиции.
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Путин рассказал о рисках прекращения транзита газа через Украину

Президент России Владимир Путин заявил о существующих рисках прекращения транзита газа через Украину.
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В России создана ракета «Ярс» для «вагонного» базирования

Российские специалисты создали новый ракетный комплекс унифицированного типа для ракет серии «Ярс», который предназначен для самых разных видов базирования, в том числе на подвижных железнодорожных составах.
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Путин подписал закон о сокращении рабочего дня для женщин в селах

Новый закон подписал накануне президент РФ Владимир Путин — этот закон сокращает продолжительность рабочей недели для женщин, живущих в селах.
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«Коммерсантъ» узнал о возможном переходе «Юлмарта» кредиторам

Конфликт акционеров вокруг онлайн-ритейлера «Юлмарт» может завершиться его переходом в руки кредитора — владельца Петербургского нефтяного терминала (ПНТ) Михаила Скигина, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию компании.
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Армия и оружие

США пригрозили Египту санкциями из-за покупки у России Су-35

Госсекретарь Майк Помпео и глава Пентагона Марка Эспер предупредили Египет о возможных санкциях в связи с решением Каира продолжить закупку российских истребителей Су-35, передает The Wall Street Journal.
Газета.Ru 17:51
Армия и оружие

Израильские военные возобновили авиаудары по сектору Газа

Эхо Москвы 19:03
Общество

Жительница алтайского села упала на колени перед Медведевым

Во время рабочего визита председателя правительства России Дмитрия Медведева в алтайское село Санниково местная жительница упала на колени с жалобой на бездействие местных властей.
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Алексей Миранчук
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского «Локомотива» и сборной России. Чемпион России в сезоне 2017/2018, обладатель суперкубка России 2019, трёхкратный обладатель Кубка России. Участник чемпионата мира по футболу 2018 года. Заслуженный мастер спорта России. Брат-близнец футболиста Антона Миранчука.
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