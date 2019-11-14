Футбол
Газета.Ru«Локомотив» оценивает братьев Миранчуков в €100 млн
Московский "Локомотив" обозначил сумму трансфера Алексея и Антона Миранчуков. По данным итальянских СМИ, "железнодорожники" готовы расстаться со своими лидерами за €100 млн.
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Происшествия
Коллеги историка Соколова оплатили ему адвоката
Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве Анастасии Ещенко, Александр Почуев рассказал, что гонорар ему заплатили коллеги доцента.
Культура
«Союзмультфильм» снимет новые серии «Ну, погоди!»
«Союзмультфильм» снимет 26 новых серий мультфильма «Ну, погоди!», рассказала журналистам предправления киностудии Юлиана Слащева на полях VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ).
Футбол
Бразильский голкипер совершил сейв с внешней стороны ворот
Вратарь «Фигейренсе» Жоао Карлос совершил сейв с внешней стороны ворот в матче 35-го тура бразильской серии В против «Понте-Прета».
Авто
Ferrari представила новое купе Roma
Компания Ferrari представила новую дорожную модель Roma — первое в истории марки переднемоторное купе с 8-цилиндровым мотором Roma.
Общество
Мединский сравнил историка Соколова с Джокером
Культура
Журнал People назвал Джона Ледженда самым сексуальным мужчиной
Журнал People назвал самого сексуального мужчину в мире. По мнению издания, им является Джон Ледженд – певец, автор и актер из США.
Общество
За два дня россияне потратили на AliExpress 17 млрд рублей
Энергетика
МЭА прогнозирует рост мирового спроса на нефть к 2025 году на 7%
Мировой спрос на нефть к 2025 году вырастет на 6,6 млн б/с - до 103,5 млн б/с, следует из ежегодного прогноза МЭА World Energy Outlook 2019, опубликованном в среду.
Политика
Путин высказался о формуле Штайнмайера
Президент России Владимир Путин заявил, что в формуле Штайнмайера нет ничего содержательного, в некоторой степени она противоречит минским соглашениям, но РФ с ней согласилась ради движения вперед.
Общество
«Нафтогаз» заявил об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу
Исполнительный директор национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что компания не получала предложений от российского «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину.
Финансы
Банки захотели получать от россиян декларации о доходах
Идея самодекларирования заключается в том, что клиент сообщает в банк о своем доходе и эти данные становятся частью его кредитной истории на какой-то период времени, говорит зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов.
Политика
МИД Украины допускает выход Киева из минских договоренностей
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев допускает возможность "выхода из минских договоренностей".
Политика
Путин заявил о выполнении задач России в Сирии
Россия выполнила поставленные в Сирии задачи. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, передает ТАСС.
Общество
В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае
В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Авто
Электрокроссовер Ford назовут Mustang Mach-E
Компания Ford официально назвала имя новой модели — первый в истории марки электрический кроссовер назовут Mustang Mach-E.
Энергетика
Глава ФАС дал прогноз по ценам на бензин до конца года
Цены на бензин к концу года упадут, а рост по итогам текущего года не превысит пределов инфляции.
Кино
Кристен Стюарт настояла на роли лесбиянки в «Ангелах Чарли»
Общество
Госдума приняла закон о праве братьев и сестер ходить в одну школу
Государственная дума России в четверг приняла закон, закрепляющий в Семейном кодексе России преимущественное право детей на зачисление в детсады и школы, где учатся их братья и сестры.
Шоу-бизнес
Экс-«фабрикантка» Мария Алалыкина приняла ислам и уехала в Дагестан
Певица приняла ислам и сейчас живет со вторым мужем на территории Республики Махачкала, 13 ноября.
Происшествия
Стрельба произошла в калифорнийской школе
Политика
Глава «Слуги народа» хочет исключить из фракции депутата Скороход
Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия намерен инициировать исключение из фракции депутата Анны Скороход, которая ранее заявила о политическом давлении со стороны руководства.
Политика
Путин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике
Благодаря сбалансированной макроэкономической политике властей российской экономике удалось избежать рецессии, заявил 13 ноября на церемонии закрытия форма БРИКС в Бразилиа президент РФ Владимир Путин.
Гаджеты
Xiaomi готовит улучшенный Redmi Note 8 Pro
Кто-то предполагает, что Xiaomi выпустит улучшенную версию Redmi Note 8 Pro.
Единоборства
Харитонов перевесил Васселла в преддверии их боя на Bellator 234
Напомним, бойцы проведут поединок 14 ноября в Тель-Авиве (Израиль) в рамках турнира Bellator 234.
Политика
Следователи опубликовали записи «перехваченных» переговоров по делу MH17
Объединенная следственная группа (JIT), занимающаяся расследованием гибели рейса MH17 в Донбассе в июле 2014 года, опубликовала записи переговоров, которые, как утверждается, вели ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и представители России.
Футбол
Англия забила 7 голов Черногории, дубль Краля вывел Чехию на Евро-2020
В отборочной группе А Евро-2020 сборная Англии разгромила Черногорию и досрочно заняла первое место.
Наука
«Нет нейтрального взгляда на добро»
О биоэтике — обычной и христианской — в США и России, проблемах редактирования генома, клинических этиках и важности междисциплинарных исследований в интервью Indicator.Ru рассказала президент Американской ассоциации биоэтики и гуманитарных наук, директор Центра биоэтики, здоровья и общества Университета Уэйк-Форест Ана Илтис.