Футбол

Газета.RuГазета.Ru«Локомотив» оценивает братьев Миранчуков в €100 млн

Московский "Локомотив" обозначил сумму трансфера Алексея и Антона Миранчуков. По данным итальянских СМИ, "железнодорожники" готовы расстаться со своими лидерами за €100 млн.
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«Локомотив» готов отпустить братьев Миранчуков в Европу за € 25 млн

Чемпионат04:57

СМИ: «Локомотив» готов продать Миранчуков в Европу за 25 миллионов евро

Sportbox.RU06:23

Источник: «Локомотив» готов отпустить братьев Миранчуков в Европу за 25 млн евро

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«Локомотив» готов продать братьев Миранчуков в Европу за 25 млн евро

Sport24.ru05:13

«Локомотив» готов продать Миранчуков в Европу за 25 миллионов евро

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«Локомотив» назвал стоимость братьев Миранчуков

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СМИ узнали, почему «Локомотив» может продать Миранчуков

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Франция направила приглашение экспертам из России принять участие в восстановлении собора Парижской Богоматери, который пострадал от пожара этой весной.
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Помощница Никиты Исаева подтвердила его смерть

Помощница Никиты Исаева Алина Жестовская подтвердила его смерть. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
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Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золотые медали в соревнованиях танцевальных дуэтов на пятом этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в Москве.
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Сергей Сивохо раскрыл план «ментального возвращения» жителей Донбасса

В настоящее время команда Сергея Сивохо занимается разработкой новой гуманитарной политики на востоке Украины.
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Тренер сборной Бразилии рассказал о конфликте с Месси

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Chrome сломался в компаниях по всему миру из-за эксперимента Google

«Белый экран смерти» Эксперимент, который Google проводит над Google Chrome, привел к сбою в работе этого браузера в тысячах корпоративных сетей почти на два дня.
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Большинство российских преступников оказались безработными

Большая часть преступлений в России совершается безработными людьми — с начала текущего года за различные нарушения закона были задержаны почти 433 тыс. человек, не имеющих постоянного источника дохода.
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Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

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В МИД России оценили возможность передачи Киеву задержанных кораблей

В МИД России прокомментировали информацию о подготовке передачи Украине трёх военных кораблей, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.
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Мать убитой аспирантки СПбГУ увезли в больницу с похорон

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В Испании прекратили продажу книги историка Олега Соколова

Испанское издательство Desperta Ferro прекратило продажу книги историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко.
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Происшествия

В Оренбурге девять человек пострадали в ДТП с автобусом

В Оренбурге пассажирский автобус съехал с проезжей части и совершил наезд на опору линии электропередачи, в результате чего девять человек получили травмы различной степени тяжести.
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Предложение России снизить цену на газ на 20—25% украинский «Нафтогаз» не рассматривает в качестве скидки.
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Умерла под колесами поезда 18-летняя чемпионка Украины по боксу

Умерла чемпионка Украины по боксу Амина Булах.
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Вышел крупный патч для Red Dead Redemption 2

Rockstar выпустила патч 1.14 для Red Dead Redemption 2. С ним компания продолжила исправлять ошибки с вылетами игры и разнообразными проблемами, влияющими на производительность.
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При пожаре в квартире на севере Москвы погиб ребенок

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Жесткая посадка частного самолета под Петербургом попала на видео

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Сборная России перед матчем с Бельгией обратилась к болельщикам

Сборная России по футболу в преддверии отборочного матча чемпионата Европы — 2020 с Бельгией обратилась к российским болельщикам.
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Белорусский рубль вошел в тройку популярных в России валют

Белорусский рубль оказался самой интересной иностранной валютой для сбережений после «традиционных» доллара и евро, обогнав при этом китайский юань, британский фунт и швейцарский франк.
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Лукашенко поручил изменить договор с Россией об охране границы

В 1995 году Москва и Минск подписали Договор о совместных усилиях по охране Государственной границы Белоруссии, который автоматически продлевался каждые пять лет.
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Истребители F-35 отработали «уход» от С-400 на учениях в Израиле

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Алексей Миранчук
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского «Локомотива» и сборной России. Чемпион России в сезоне 2017/2018, обладатель суперкубка России 2019, трёхкратный обладатель Кубка России. Участник чемпионата мира по футболу 2018 года. Заслуженный мастер спорта России. Брат-близнец футболиста Антона Миранчука.
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