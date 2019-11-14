Футбол
Газета.Ru«Локомотив» оценивает братьев Миранчуков в €100 млн
Московский "Локомотив" обозначил сумму трансфера Алексея и Антона Миранчуков. По данным итальянских СМИ, "железнодорожники" готовы расстаться со своими лидерами за €100 млн.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 07:31, Ашберн
Общество
Галкин отреагировал на сообщения об отмене его концертов
Общество
Помощница Никиты Исаева подтвердила его смерть
Помощница Никиты Исаева Алина Жестовская подтвердила его смерть. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Происшествия
На Кубани похоронили убитую доцентом аспирантку Анастасию Ещенко
На Кубани состоялось прощание с аспиранткой СПбГУ Анастасией Ещенко, в убийстве которой обвиняется доцент Олег Соколов.
Происшествия
МВД: большинство преступлений совершают безработные пьяные мужчины
МВД России опубликовало статистику задержанных за совершение преступлений за девять месяцев 2019 года.
Политика
Украинский экс-дипломат призвал превратить ЛНР и ДНР в «дикое поле»
Бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Безсмертный в эфире канала "Обозреватель" заявил, что ЛНР и ДНР должны превратиться в "дикое поле".
Происшествия
В Нижегородской области из колонии сбежал осужденный за изнасилование
Общество
В России могут изменить правила раздела имущества при разводе
Если во время брака один из супругов продал общее имущество без согласия другого, при разводе его доля будет уменьшена.
Экономика
Россияне стали реже гасить кредиты досрочно
Россияне стали реже выходить на досрочное погашение в том числе из-за ухудшения финансового положения, говорит младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Ксения Балясова.
Армия и оружие
Американские военные испытали российский танк Т-80
Военнослужащие американской бронетанковой бригады Greywolf протестировали российский танк Т-80У.
Игры
Игру Anthem ждет перезапуск от BioWare
Сообщается, что команда из более чем сотни сотрудников трудится над перезапуском игры, которую между собой они называют Anthem Next или Anthem 2.0.
Фигурное катание
Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при России
Смешное падение Александры Трусовой на ровном месте, недовольство Этери Тутберидзе, провал Станиславы Константиновой и долгожданный чистый прокат короткой программы Евгении Медведевой, которая во время интервью перешла с русского на английский.
Политика
Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
Политика
Трамп потребовал от Токио и Сеула увеличить расходы на контингент США
Президент США Дональд Трамп намерен добиваться у Японии и Республики Корея увеличения расходов в 4–5 раз на содержание американского военного контингента, защищающего их территории.
Общество
YouTube заблокировал расследование краснодарского штаба Навального о депутате Госдумы
YouTube заблокировал расследование краснодарского штаба Алексея Навального о депутате Госдумы и бывшем вице-губернаторе Кубани Александре Ремезкове по жалобе о нарушении конфиденциальности.
Гаджеты
Motorola представила складной RAZR с гибким экраном
Motorola официально представила первый в своей линейке складной смартфон с непрерывным, сгибаемым посередине экраном.
Происшествия
Возгорание двигателя в полёте произошло у самолёта МиГ-29К в Индии
Инцидент произошёл во время тренировочного полёта самолёта МиГ-29К, взлетевшего с авиабазы INS Hansa в Даболиме.
Шоу-бизнес
Рудковская отреагировала на слухи о любовнице Плющенко
Продюсер Яна Рудковская прокомментировала слухи, что у её супруга Евгения Плющенко появилась молодая любовница.
Общество
Мединский признал некомпетентность Фонда кино
Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что Фонд кино не справляется с продвижением российского кинематографа.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев опубликовал фото с новой возлюбленной
Телеведущий Дмитрий Шепелев рассекретил свою новую избранницу.
Общество
В Испании запретили продажу книги доцента Соколова
Ранее книгу «Армия Наполеона» с автографом историка и бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, который подозревается в жестоком убийстве 24-летней аспирантки вуза, продали за 19 тыс. 950 рублей.
Футбол
Азмун включён в тройку номинантов на награду лучшему футболисту Азии
Армия и оружие
В 46-й бригаде ВСУ «пропало» вооружение из США на сумму 800 тыс. гривен
Комиссия оперативно-тактической группировки (ОТГ) украинских войск «Север» выявила в 46-й бригаде ВСУ недостачу поставленного из США вооружения более чем на 800 тыс. гривен (около двух млн. рублей).
Энергетика
ФАС рассказала о ценах на бензин до конца 2019 года
Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев рассказал об изменении цен на бензин и дизель до конца 2019 года.
Политика
«Ъ»: Россия вернет Украине задержанные в Керченском проливе корабли
Российская сторона может освободить задержанные в Керченском проливе украинские корабли и вернуть их на родину.
Политика
Советница Вучича рассказала о состоянии президента
Состояние здоровья президента Сербии Александра Вучича стабильно, сообщила его советница по СМИ Сузана Васильевич.
Здоровье
Ученые советуют не давать эти два продукта детям до двух лет
Американские ученые из Центра по контролю и профилактике заболеваний проанализировали данные о питании тысячи детей в США в возрасте от полугода до 23 месяцев и пришли к выводу, что два популярных среди родителей продукта лучше не давать малышам до двух лет.
Общество
Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте
Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
Политика
Трамп и Эрдоган обсудили закупку Турцией российских С-400
Что касается покупки российских С-400, президент Турции заявил, что верит в возможность договориться, сообщает РИА Новости.