18 сентября московский "Локомотив" в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов на выезде обыграл леверкузенский "Байер".

Как «Локомотив» обыграл «Байер» в Лиге чемпионов

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