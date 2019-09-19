Лига чемпионов

RT на русскомRT на русском«Локомотив» одержал первую за 17 лет выездную победу в ЛЧ

Байер — Локомотив
1 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Бай-Арена»
16′
Гжегож Крыховяк
Бенедикт Хеведес
25′
37′
Дмитрий Баринов
Леон Бэйли
Лукас Аларио
46′
55′
Дмитрий Баринов
Юлиан Баумгартлингер
Надьем Амири
71′
Чарлес Арангис
76′
90′+3′
Жоау Мариу
Брайан Идову
Благодаря выездной победе над «Байером» (2:1), «Локомотив» сумел прервать 17-летнюю серию без побед в гостях в рамках основной стадии Лиги чемпионов. В последний раз железнодорожники обыгрывали соперника в его логове в 2002 году, когда сумели победить «Галатасарай» (2:1).
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