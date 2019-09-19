Благодаря выездной победе над «Байером» (2:1), «Локомотив» сумел прервать 17-летнюю серию без побед в гостях в рамках основной стадии Лиги чемпионов. В последний раз железнодорожники обыгрывали соперника в его логове в 2002 году, когда сумели победить «Галатасарай» (2:1).

«Локомотив» одержал первую за 17 лет выездную победу в ЛЧ

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