РПЛ
Газета.Ru«Локомотив» одержал победу над «Ахматом» в матче чемпионата России
|23′
Александр Коломейцев
|32′
Лука Джорджевич
Даниил Куликов
|40′
Дмитрий Живоглядов
Одисе Роши
Конрад Михаляк
|46′
Магомед Мусалов
Евгений Харин
|53′
Евгений Харин
|75′
Денис Глушаков
Антон Швец
|77′
|80′
Даниил Куликов
|86′
Жоау Мариу
Ризван Уциев
|89′
|89′
Жоау Мариу
Роман Тугарев
Ахмат
Расстановка 4‑5‑1
16
Городов
40
Уциев
15
Семенов
20
Нижич
59
Харин
9
Михаляк
23
Швец
19
Иванов
11
Силва
77
Бериша
17
Мбенг
1
Гилерме
2
Живоглядов
37
Магкеев
14
Чорлука
3
Идову
59
Миранчук
18
Коломейцев
27
Серкейра
67
Тугарев
69
Куликов
19
Эдер
Локомотив
Расстановка 4‑4‑2
Московский "Локомотив" одержал победу над грозненским "Ахматом" в матче 13-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в столице Чеченской республики, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей отличились Александр Коломейцев и Жоау Мариу.
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