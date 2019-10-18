Московский "Локомотив" одержал победу над грозненским "Ахматом" в матче 13-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в столице Чеченской республики, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей отличились Александр Коломейцев и Жоау Мариу.

«Локомотив» одержал победу над «Ахматом» в матче чемпионата России

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