Московский "Локомотив" впервые с 2002 года одержал гостевую победу в Лиге чемпионов, передает официальный сайт "Локомотива". 18 сентября "железнодорожники" в первом туре группового этапа одержали победу над немецким "Байером" на выезде со счетом 2:1.

«Локомотив» победил в гостевом матче ЛЧ впервые с 2002 года

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