Лига чемпионов
Чемпионат«Локомотив» огласил заявку на Лигу чемпионов
«Локомотив» сформировал заявку для участия в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2019/20. В заявку на турнир тренерский штаб «железнодорожников» включил 22 футболиста.
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«Локомотив» включил Джорджевича, Мурило, Жоау Мариу и Ротенберга в заявку на ЛЧ
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Lenta.ru вчера в 12:16
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«Спартак» переиграл «Локомотив» в Ярославле впервые с 2013 года
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Sportbox.RU вчера в 14:27
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