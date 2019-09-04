Лига чемпионов

ЧемпионатЧемпионат«Локомотив» огласил заявку на Лигу чемпионов

«Локомотив» сформировал заявку для участия в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2019/20. В заявку на турнир тренерский штаб «железнодорожников» включил 22 футболиста.
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