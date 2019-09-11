Лига чемпионов

LiveSport.ruLiveSport.ru«Локомотив» огласил заявку на Лигу чемпионов

Как сообщает «Чемпионат», ссылаясь на пресс-службу московского «Локомотива», клуб составил список футболистов, которые будут заявлены на турнир Лиги чемпионов.
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