Лига чемпионов
РИА Новости«Локомотив» опубликовал стоимость билетов на матчи Лиги чемпионов
Московский футбольный клуб "Локомотив" на своем официальном сайте опубликовал стоимость билетов на домашние матчи команды на групповом этапе Лиги чемпионов. "Локомотив" на групповом этапе турнира сыграет с итальянским "Ювентусом", испанским "Атлетико" и немецким "Байером".
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Политика
Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне
МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
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Электронную систему tax free начнут тестировать в России с октября
Электронную систему tax free будут вводить поэтапно и начнут тестировать с 1 октября.
Известия 05:56
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Путин назвал тревожной демографическую ситуацию на Дальнем Востоке
Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии прогресса в демографической ситуации на Дальнем Востоке.
Lenta.ru 06:50
Общество
В Минприроды назвали российские города с самым грязным воздухом
Все города из списка находятся в азиатской части территории России, которая «характеризуется особо неблагоприятными для рассеивания примесей метеорологическими условиями в виде мощных приземных инверсий, застоев воздуха и туманов, которые способствуют накоплению примесей у поверхности земли», отметили в Минприроды.
РБК вчера в 20:24
Происшествия
Минобороны подтвердило гибель пилотов Су-25 на Ставрополье
Летчики разбившегося на Ставрополье Су-25УБ не успели катапультироваться и погибли. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
BFM.ru 06:26
Армия и оружие
Индия заказала у России оружия на $14,5 млрд
Индия заказала у России оружие и военную технику на $14,5 млрд, заявил глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:04
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СК начал проверку по факту гибели пятилетней девочки в Турции
«Организовано проведение доследственной проверки по факту гибели пятилетней девочки, которая вместе с мамой находилась на отдыхе в Турецкой Республике», — указывается в заявлении.
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Фото: ntdtv.ru Российско-венгерский консорциум "Трансмашхолдинг Венгрия" и "Египетские национальные железные дороги" в сентябре 2018 г. подписали договор о поставке 1,3 тыс. пассажирских вагонов с местами для сидения.
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Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов
Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов и создании открытого реестра, который будет содержать данные о них, сообщается на сайте парламента.
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Хоккей
Торторелла рассказал, почему сожалеет об уходе Панарина и Бобровского
Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла прокомментировал уход из команды российских игроков Артемия Панарина и Сергея Бобровского.
Нева Спорт 06:43
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14 млн за четыре письма: СКР предъявил обвинение менеджеру ИКЕА
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Власти Гонконга решили отозвать законопроект об экстрадиции
Власти Гонконга приняли решение выполнить главное требование протестующих и по окончательно отозвать рассмотрение поправок к закону об экстрадиции, заявила в среду в телеобращении глава администрации Гонконга Кэрри Лэм.
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Руководство немецкого издания Deutsche Welle отказалось от участия в заседании комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.
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Пьяный житель Хабаровска выстрелил в ребенка из-за шума во дворе
В Хабаровске пьяный мужчина выстрелил в ребенка из винтовки из-за шума во дворе.
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Минэкологии проверило воздух из-за тумана в Челябинске
Как добавили в пресс-службе международного аэропорта «Челябинск», из-за утреннего тумана приземлиться вовремя не смогли семь рейсов: четыре из Москвы, два - из Санкт-Петербурга и один из Сочи.
Челябинск Сегодня 01:42