Лига чемпионов
Спорт-Экспресс«Локомотив» огласил стоимость билетов на матчи Лиги чемпионов
«Локомотив» на своем официальном сайте опубликовал стоимость билетов на домашние матчи группового турнира Лиги чемпионов.
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Автоматически обработано 7205 источников, обновлено в 05:18, Вашингтон
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
StarHit.ru вчера в 23:30
Политика
В Москве призвали дать ответ на заявление Болгарии о Советской армии
В заявлении МИД говорится, что щиты Советской армии принесли народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии.
Lenta.ru 04:26
Политика
Мантуров описал желаемые параметры сверхзвукового бизнес-джета
Сверхзвуковой бизнес-джет должен быть компактным и способным лететь на скорости 2–3 тыс. км/ч, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью газете «Ведомости».
РБК вчера в 19:25
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Происшествия
Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».
Ведомости вчера в 03:43
Экономика
ФНС узнает о счетах россиян в швейцарских банках
Федеральная налоговая служба (ФНС) получит данные о счетах российских граждан в швейцарских банках за 2018 год.
РБК 01:48
Общество
Минприроды назвало российские города с самым загрязненным воздухом
Ведомости вчера в 22:23
Армия и оружие
Шойгу: Отношения РФ и Китая вступают в новую стадию развития
Глава российского военного ведомства напомнил, что регулярно проводятся совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки, осуществляются контакты между генштабами, видами вооруженных сил и родами войск, органами военного управления, приграничными округами и военно-учебными заведениями.
Российская газета 05:03
Происшествия
В Воронеже самолет экстренно сел из-за проблем с шасси
После взлета командир доложил о технической проблеме – не убрались задние шасси. Он принял решение прервать полет и вернуться в аэропорт.
Вести.Ru 01:25
Политика
Алексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования»
«Умное голосование» предполагает, что москвичи должны проголосовать за того, кого предложит Навальный, чтобы в Мосгордуму прошли как можно меньше тайных и явных представителей «Единой России» – кандидатов от власти.
Ведомости вчера в 08:16
Происшествия
В Татарстане задержали мать найденного в пакете у магазина ребенка
Полицейские в Татарстане задержали мать младенца, найденного в полиэтиленовом пакете возле одного из магазинов.
Известия 05:11
Политика
Тимошенко не явилась в Верховную Раду из-за горя в семье
Газета.Ru вчера в 07:59
Политика
Финляндия призвала ЕС постараться улучшить отношения с Россией
Евросоюзу нужно прилагать больше усилий для улучшения отношений с Россией, заявил финского глава МИД Пекка Хаависто высказал в интервью Financial Times, опубликованном в среду, 4 сентября.
Известия 03:20
Происшествия
Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25
Поисковая группа нашла тела пилотов учебного штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.
Lenta.ru 02:04
Футбол
Определились соперники «Спартака», «Зенита» и ЦСКА в Кубке России
В Москве прошла жеребьевка 1/16 финала Кубка России по футболу. Церемонию транслировал телеканал «Матч ТВ».
РБК 03:28
Общество
ЦБ предупредил о новом способе хищения денег через соцсети
Заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев рассказал, что Банк России обнаружил новый способ похищения денег россиян через социальные сети.
Газета.Ru 04:03
Экономика
На Украине никто не захотел покупать посвященные томосу монеты
Памятные монеты, посвященные предоставлению томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ), не вызвали интереса у покупателей, сообщила пресс-служба национального банка Украины (НБУ).
Взгляд.ру 05:13
Здоровье
Скворцова рассказала об увеличении продолжительности жизни россиян
Глава Минздрава отметила, что скорость увеличения продолжительности жизни в России превышает все известные мировые показатели.
Вести.Ru 01:18
Политика
Глава Deutsche Welle отказался участвовать в расследовании Госдумы
Руководство немецкого издания Deutsche Welle отказалось от участия в заседании комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Ведомости 00:53
Происшествия
В Москве у курьера попытались украсть кроссовки за 300 тысяч рублей
Брызнув в лицо из газового баллончика, мужчина вырвал пакет с дорогими кроссовками известного модного бренда, стоимость которых составляет 300 тысяч рублей.
Российская газета 04:31
Политика
Джонсон пригрозил досрочными выборами из-за тупика с Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что считает проведение внеочередных выборов единственным способом разрешения ситуации вокруг Brexit в случае, если его коллеги по парламенту проголосуют за отсрочку, предложение о проведении выборов будет внесено в среду.
РИА Новости вчера в 17:34
Политика
Россия и Монголия подписали новый договор о дружбе
Президент России Владимир Путин и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга подписали соглашение о межгосударственном сотрудничестве.
Newvz.ru вчера в 04:01
Здоровье
Врач назвала восемь бесполезных анализов
Врач-терапевт Ирина Уфимцева перечислила восемь анализов, на которых можно сэкономить, так как практическая польза от них спорна или минимальна.
Известия вчера в 16:50
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены
Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram рассказал, что они с супругой ждут второго ребенка.
РИА Новости вчера в 05:59
Политика
Гособвинение: Куликов помог Джуликяну завладеть земельным участком
По версии следствия, в период с ноября по декабрь 2016 года Андрей Куликов, в бытность главой администрации Энгельсского района, по договоренности с председателем комитета по управлению имуществом Сергеем Рясковым, незаконно предоставил предпринимателю Армену Джуликяну участки муниципальной земли под строительство.
Взгляд-инфо 03:35
Экономика
Взносы работодателей во внебюджетные фонды могут увеличить
Взносы работодателей во внебюджетные фонды могут быть увеличены с 30% до 31% для развития нового вида социального страхования по уходу за людьми старшего возраста.
Известия вчера в 18:15
Политика
Кремль: дата саммита «нормандской четверки» пока не определена
По результатам берлинской встречи представителей стран-участников «нормандской четверки», дата проведения саммита четверки не была определена, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 сентября журналистам.
Красная весна вчера в 08:11
Гаджеты
Google выпустила стабильную версию Android 10
Первая стабильная версия операционной системы Android 10 стала доступной для обычных пользователей, пока — только на смартфонах Pixel.
REGNUM 04:44