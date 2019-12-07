РПЛ
Все про Спорт ру«Локомотив» опустился на третье место в РПЛ
Вчера «Локомотив» в рамках 19-го тура РПЛ крупно проиграл тульскому «Арсеналу» со счетом 0:4.
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Космос
Первый запуск спутников OneWeb с Байконура планируется на 30 января
Здоровье
Не довести до рака: Названы разрушающие кишечник продукты
Как пояснил Focus.de гастроэнтеролог Томас Фрилинг, здоровая еда укрепляет слизистую оболочку кишечника, увеличивая в организме количество полезных бактерий и уменьшая число вредных.
Музыка
Молодой певец из Екатеринбурга оскорбил Полину Гагарину на шоу «Голос»
17-летний исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин стал участником небольшой скандальной истории в ходе очередного этапа проекта «Голос» на «Первом канале».
Политика
Пранкер Лексус раскрыл детали разговора с Зеленским
Президент Украины Владимир Зеленский давно ожидал звонка от российских пранкеров, поэтому в общении с ними повел себя как настоящий комик.
Происшествия
Экс-жена хоккеиста НХЛ опубликовала видео похищения своих детей
Маргарита Зайцева, бывшая супруга российского хоккеиста клуба "Оттава Сенаторз" Никиты Зайцева, опубликовала в своем Instagram видео с похищением своих детей.
Происшествия
В Москве автомобиль врезался в станцию МЦК, погибли два человека
Энергетика
Украина поставила условие России по газовым спорам
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина согласна получать газ от России в счет погашения задолженности, присужденной Стокгольмским арбитражем, и на этом условии готова заключить новый транзитный договор.
Шоу-бизнес
Лобода показала ногу с шестью пальцами
Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с шестью пальцами на правой ноге.
Футбол
Зенит — Динамо 3:0
Болельщиков московского "Динамо", ушедших с трибуны во время матча 19-го тура чемпионата России против петербургского "Зенита", не сразу выпустили со стадиона, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник, близкий к Российской премьер-лиге.
Политика
Парубий объяснил, почему оппозиция собирает людей на Майдане
Депутат «Европейской солидарности» Андрей Парубий заявил, что людей на Майдане накануне саммита «нормандской четверки» собирают, поскольку перед переговорами в Париже не посоветовались с оппозицией.
Политика
В правительстве объяснили появление Ивлеевой на интервью с Медведевым
Появление Анастасии Ивлеевой на общении Дмитрия Медведева с российскими телеканалами связано с потребностями аудитории.
Политика
Зеленский поделился ожиданиями от встречи с Путиным в Париже
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи с Владимиром Путиным в "нормандском формате".
Кино
Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Политика
В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым
Наука
Названа ранее неизвестная причина рака
Специалисты считают, что их исследование проливает новый свет на причины развития рака.
Музыка
Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов года
Суммарно, согласно подсчетам Forbes, в период с июня 2018 года по июнь 2019 года 10 самых высокооплачиваемых музыкантов мира заработали более $1 млрд до вычета налогов.
Общество
Гидрометцентр России прогнозирует аномальную температуру в декабре
Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие десять дней на большей части территории Российской Федерации прогнозируют значительное превышение температурной нормы.
Армия и оружие
С-300 и Bavar-373 атакуют израильские истребители без предупреждения
С-300 и Bavar-373 атакуют истребители ВВС Израиля.
Общество
С 2020 года налог для самозанятых введут еще в 19 регионах
Государственная дума окончательно одобрила закон о введении налогового режима для самозанятых еще в 19 регионах страны.
Происшествия
Суд вынес приговор еще троим фигурантам «московского дела»
Здоровье
Медведев прокомментировал резонансные увольнения врачей
В России произошло несколько нашумевших историй с увольнением врачей в разных регионах и по различным причинам.
Кино
Netflix выпустила три постера «Ведьмака»
Netflix опубликовала три новых характер-постера с главными героями сериала «Ведьмак».
Хоккей
Шайба Кузнецова и пас Орлова помогли «Вашингтону» обыграть «Анахайм»
Встреча завершилась со счетом 3:2. На 9-й минуте столичный коллектив вышел вперед благодаря шайбе Трэвиса Бойда, которому ассистировал Дмитрий Орлов.
Хоккей
Тренер «Лос-Анджелеса» назвал сложной ситуацию с Ковальчуком
Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» Тодд Маклеллан высказался о ситуации с выведенным из состава команды российским форвардом Ильёй Ковальчуком.
Происшествия
Силовики задержали возможных убийц главы Центра «Э» по Ингушетии
Силовики пресекли деятельность преступной группировки, возможно, организовавшей убийство главы Центра по борьбе с экстремизмом МВД РФ по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.
Футбол
Обамеянг отказывается продлевать контракт с «Арсеналом»
Нападающий «Арсенала» и сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг на хочет подписывать новое соглашение с клубом.
Кино
IMDB назвал самых популярных актеров и актрис года
Крупнейший в мире сайт о кинематографе Internet Movie Database (IMDB) составил рейтинг самых популярных актеров и актрис 2019 года.
Политика
Матвиенко предложила наказать Новака за задержку закона о счетчиках
Присутствующая на заседании замминистра энергетики Анастасия Бондаренко заверила Матвиенко, что закон вступит в силу 1 июля 2020 года, а подзаконные акты к этому времени будут готовы и призвала спикера глубже погрузиться в данную тему.
Фигурное катание
Фигуристка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Россиянка Алена Косторная побила свой же мировой рекорд в короткой программе во время финала Гран-при в Турине.
Хоккей
Жюльен: Задоров заслужил дисквалификацию, силовой приём был грязным
Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Клод Жюльен выразил мнение, что российский защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров заслужил дисквалификацию за силовой приём против нападающего Еспери Котканиеми.