Вчера «Локомотив» в рамках 19-го тура РПЛ крупно проиграл тульскому «Арсеналу» со счетом 0:4.

«Локомотив» опустился на третье место в РПЛ

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