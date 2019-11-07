РПЛ

РИА НовостиРИА Новости«Локомотив» оштрафован на 100 тысяч рублей

По словам Григорьянца, московский "Спартак" суммарно оштрафован на 100 тысяч рублей за поведение болельщиков в матче с тульским "Арсеналом".
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