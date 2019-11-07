РПЛ
РИА Новости«Локомотив» оштрафован на 100 тысяч рублей
По словам Григорьянца, московский "Спартак" суммарно оштрафован на 100 тысяч рублей за поведение болельщиков в матче с тульским "Арсеналом".
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Транспорт
Названа стоимость железнодорожных билетов в Крым
Продажа билетов на поезда в Симферополь, которые поедут из материковой России на полуостров и обратно через мост, стартует 8 ноября, а первые поезда отправятся из Москвы и Санкт-Петербурга в 20-х числах декабря, передает «РИА Новости».
Известия 15:22
Экономика
Медведев одобрил систему рибейтов в России
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об учреждении субсидий иностранным кинокомпаниям (рибейтов), работающим в России.
Коммерсантъ 14:27
Общество
Глава Комитета солдатских матерей отказалась уйти в отставку
Председательница «Комитета солдатских матерей России» Флера Салиховская, заявившая о влиянии компьютерных игр на психологическое здоровье расстрелявшего сослуживцев в воинской части в Забайкалье солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, отказалась уходить с должности.
Lenta.ru 08:15
Общество
Арестованные картины Ананьевых нашли на складе в Подмосковье
Сотрудники Следственного комитета обнаружили на территории складского помещения в городском округе Домодедово более 200 картин, а также финансовые документы, связанные с Дмитрием и Алексеем Ананьевыми, указывается в сообщении Промсвязьбанка, поступившем в РБК.
РБК 09:47
Армия и оружие
В Донбассе погиб украинский военный, четверо ранены
Утверждается, что в четверг противник 15 раз нарушил перемирие, из-за чего погиб военнослужащий ВСУ и еще четверо пострадали.
Московский Комсомолец 11:46
Происшествия
В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА
Перед матчем Лиги Европы между "Ференцварошем" и ЦСКА в Будапеште болельщики российского клуба устроили беспорядки.
Российская газета 14:42
Кино
Фильм «Доктор Сон» стартует на уровне нового «Терминатора»
Kinonews.ru вчера в 16:03
Футбол
Краснодар — Трабзонспор 3:1
Футболисты российского «Краснодара» обыграли турецкий «Трабзонспор» в матче четвертого тура группового этапа в матче Лиги Европы.
Коммерсантъ 14:46
Политика
Захарова назвала золотыми слова Макрона о «смерти мозга» НАТО
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление французского президента Эмманюэля Макрона о "смерти мозга" Североатлантического альянса.
Life.ru 09:28
Авто
Раскрыты цены и интерьер кроссовера Aston Martin DBX
Как сообщает издание speedme.ru, в Москве уже состоялся закрытый показ Aston Martin DBX, однако ввиду того, официально модель дебютирует 20 ноября, журналистам запрещено публиковать снимки серийной модели.
32CARS.ru вчера в 00:30
Общество
Самым дружелюбным городом России стал Грозный
Самым же недружелюбным городом стал Якутск – 6,4 балла. В тройке лидеров по дружелюбию также Нальчик и Анапа.
Вести.Ru 07:20
Общество
Шоумен Андрей Молочный рассказал о разгуливающих по Киеву фашистах
Молочный напомнил, что 6 ноября 1943 года войска 1-го Украинского фронта в ходе Киевской наступательной операции освободили от фашистских оккупантов город Киев.
Известия 10:53
Шоу-бизнес
Малахов назвал самый высокий гонорар за участие в его ток-шоу
Телеведущий Андрей Малахов заплатил актеру Эммануилу Виторгану самый большой гонорар за всю историю своего ток-шоу.
Телеканал 360° 04:20
Политика
Зеленский признался, что устает от своей работы
Ранее глава офиса президента Андрей Богдан заявил, что Зеленский устал от напряженного графика, негатива со стороны журналистов и пользователей социальных сетей.
ТАСС 13:23
Происшествия
Более 100 сотрудников «Ленты» отравились в Петербурге
За помощью медиков в Санкт-Петербурге обратились более сотни работников ретейлера "Лента".
Газета.Ru 15:31
Футбол
Бывший тренер «Зари» Юрий Вернидуб возглавил «Шахтер» из Солигорска
Бывший тренер луганской «Зари» Юрий Вернидуб был представлен в качестве наставника солигорского «Шахтера».
Bookmaker-ratings.ru 10:26
Гаджеты
Samsung Galaxy S11e получит небольшой по размерам и емкий аккумулятор
Ожидается, что серия смартфонов Samsung Galaxy S11 появится на рынке в феврале или марте следующего года.
Srnsk 12:24
Армия и оружие
В Киеве призвали готовиться к партизанской войне с Россией
Вторым шагом, отметил он, должна стать «территориальная оборона».
ФАН 08:34
Общество
На Красной площади состоялся марш в честь парада 1941 года
В Москве состоялся торжественный марш в честь 78-й годовщины военного парада 7 ноября 1941 года, сообщает в четверг Интерфакс.
Известия 05:38
Фигурное катание
Туктамышева и Щербакова проведут тренировку на Гран-при Китая
Соревнования будут проходить в период с 8 по 10 ноября, а сегодня состоятся официальные тренировки.
Нева Спорт вчера в 20:04
Политика
Захарова прокомментировала заявление пресс-секретаря Deutsche Welle
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что пресс-секретарь Deutsche Welle (DW) Кристоф Юмпельт отрицает факт встречи представителя медиахолдинга с главой пресс-центра МИД РФ.
РИА Новости 05:31
Шоу-бизнес
Влад Топалов показал фото до и после брака с Региной Тодоренко
Влад Топалов показал своим фанатом фото до и после брака с Региной Тодоренко.
Актуальные Новости 10:29
Технологии
В Китае заявили о начале разработки сети 6G
В самой Huawei категорически отвергают все обвинения в свой адрес. Китай стал не первой страной, которая начала разработки сетей 6G.
РБК 14:00
Хоккей
Российские хоккеисты уступили финнам на Кубке Карьяла
На "Хартвалл Арене" россияне под руководством Алексея Кудашова проиграли финским хоккеистам со счетом 3:4. В составе сборной России дубль оформил Рушан Рафиков.
Вести.Ru 14:00
Экономика
Сбербанк снизил ипотечные ставки на новостройки
Сбербанк снизил ставки по ипотеке на покупку квартир в новостройках с 7,3 до 7,1 процента.
РИА Новости 09:52
Авто
Новую Skoda Octavia рассекретили и снаружи, и внутри
Экстерьер нового поколения чешского бестселлера раскрыли еще раньше — сначала компания опубликовала эскиз, а затем из-за сбоя на немецком сайте Skoda в конфигураторе появилось изображение Octavia четвертого поколения.
Motor 08:52
Технологии
Популярное приложение для Android собирало информацию о пользователях
Новое клавиатурное приложение на Android-устройства под названием ai.type, которое уже успело стать популярным, оказалось опасным.
Мойка78 12:31