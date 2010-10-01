Футбол
Soccer.ru«Локомотив» отклонил крупное предложение «Зенита» по Миранчукам
По информации источника, «Зенит» предлагал «Локомотиву» около 45 млн евро за полузащитников Алексея и Антона Миранчука, однако главный тренер «железнодорожников» Юрий Семин лично заблокировал сделку, несмотря на предложенную цену. Агент Миранчуков недавно заявил, что братья хотят поиграть в Европе.
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с чего всё началось
По моим данным, питерцы были готовы заплатить за Миранчуков астрономические для российского рынка (если брать внутренние переходы) деньги — 45 миллионов евро. Но «Локомотив» ответил отказом Стоит признать, что решение — пусть и непростое, но верное.Спорт-Экспресс06:11
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 11:10, Вашингтон
Политика
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Как заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, США намерено и целенаправленно разрушают существовавшую почти 50 лет систему мировой безопасности.
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Первый президент Республики Крым Юрий Мешков перенес инсульт. По словам его дочери Марианны Мешковой, он в коме.
Известия 10:03
Происшествия
В Калифорнии более 30 человек погибли при пожаре на корабле
Тридцать четыре человека погибли в результате возгорания на корабле у берегов Калифорнии, сообщает телеканал KTLA со ссылкой на местное пожарное управление.
РИА Новости 08:50
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Защитник «Бенфики» Лысцов перешел в «Крылья Советов»
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Экономика
Правительство отказалось от Красноярского экономического форума
Руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко предложил в письме премьер-министру Дмитрию Медведеву отменить Красноярский экономический форум (КЭФ), проводившийся с 2004 года, сообщил РБК со ссылкой на источник в правительстве.
Коммерсантъ 09:18
Энергетика
Нефть марки Brent подешевела до 59,02 доллара за баррель
По данным издания, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 0,39% и составила 59,02 доллара за баррель.
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Пользователи в Instagram обратили внимание на внешний вид жены Дмитрия Тарасова — на ней надеты домашние шорты и майка, а голова покрыта полиэтиленовым пакетом.
Вечерняя Москва вчера в 20:01
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Еврозима в худшем своем проявлении ждет Россию в 2019 году: гриппозная сырость, грязь, слякоть, туманы и ледяные дожди.
Вести.Ru 10:29
Политика
Иран заявил о новом снижении обязательств по ядерной сделке
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Иран может объявить о новом снижении обязательств по ядерной сделке.
РЕН ТВ вчера в 09:20
Общество
Власти отреагировали на ремонт школы с позолотой и мрамором
После обустройства появились фотографии. На кадрах видно, что стены отделаны под золото и мрамор, потолок украшен люстрами с хрусталем.
Газета.Ru 08:53
Политика
Польские власти намерены добиться репараций за Вторую мировую войну
Польша продолжит требовать от Германии репараций за нанесенный во время Второй мировой войны ущерб после парламентских выборов, которые пройдут 13 октября.
Газета.Ru 02:45
Происшествия
В Китае 10 детей госпитализировали после нападения на школу
В понедельник, 2 сентября, десять детей попали в больницу после нападения на начальную школу "Чаоянпо" в китайской провинции Хубэй.
Piter.tv 08:48
Общество
В трех штатах США объявлена эвакуация из-за урагана «Дориан»
Губернатор Флориды Рон Десантис объявил обязательную эвакуацию в девяти округах штата, в семи - добровольную, следует из заявления, опубликованного на сайте главы региона.
Интерфакс 01:25
Происшествия
У сбившего ребенка на юге Москвы водителя Porsche не было прав
Инспекторы задержали водителя Porsche Cayenne S, который сбил ребенка на юге Москвы и скрылся с места ДТП.
Вести.Ru 07:16
Политика
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.
РИА Новости вчера в 07:35
Происшествия
В центре Москвы из пожара спасли троих детей
RT на русском 10:44
Политика
Песков подтвердил визит Путина на кладбище жертв теракта в Беслане
Президент России Владимир Путин приезжал на кладбище в Беслане, где похоронены жертвы теракта 2004 года, подтвердил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РБК 10:58
Авто
Названа дата премьеры новых Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander
Японские СМИ назвали дату дебюта обновленных Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander.
Letnews.ru 07:10
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области
В результате погибли четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД России по региону Наталью Куликову.
РБК вчера в 14:54
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В Берлине начинается подготовка саммита «нормандской четверки»
В Берлине в понедельник состоится встреча внешнеполитических советников лидеров стран «нормандской четверки» (Германия, Франция, Россия, Украина).
Росбалт вчера в 18:36
Экономика
Кипр досрочно погасил выданный Россией кредит
Как ранее сообщал РБК со ссылкой на собственное исследование финансовых и экспортных кредитов РФ, Кипр занимал четвертую строчку в списке зарубежных стран—должников с кредитом $1,8 млрд (€1,63 млрд по курсу ЦБ на понедельник, 2 сентября).
Коммерсантъ 10:44
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В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра
Банк России предлагает передать правительству функции Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю техосмотра.
Газета.Ru 07:25
Общество
В Краснодаре открылась новая школа с 24 первыми классами
Администрации новой школы по улице имени Героя Аверкиева в густонаселенном Восточно-Кругликовском микрорайоне Краснодара пришлось провести четыре торжественные линейки в честь Дня знаний из-за того, что в учебном заведении сформировали рекордное количество для города первых классов, сообщил журналистам в пресс-службе администрации города.
ТАСС 07:02
Шоу-бизнес
Девственник Вассерман прокомментировал развод Поклонской
Экспресс газета 10:36
Политика
Порошенко занял кресло в одном из новых комитетов Рады
Кстати, сам комитет был создан только 29 августа, в первый день работы Рады нового созыва.
Российская газета 10:58