Футбол
Soccer.ru«Локомотив» отклонил крупное предложение «Зенита» по Миранчукам
По информации источника, «Зенит» предлагал «Локомотиву» около 45 млн евро за полузащитников Алексея и Антона Миранчука, однако главный тренер «железнодорожников» Юрий Семин лично заблокировал сделку, несмотря на предложенную цену. Агент Миранчуков недавно заявил, что братья хотят поиграть в Европе.
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с чего всё началось
По моим данным, питерцы были готовы заплатить за Миранчуков астрономические для российского рынка (если брать внутренние переходы) деньги — 45 миллионов евро. Но «Локомотив» ответил отказом Стоит признать, что решение — пусть и непростое, но верное.Спорт-Экспресс06:11
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 19:36, Вашингтон
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10 детей госпитализировали в Китае после нападения на школу
10 детей получили ранения в результате нападения мужчины на учащихся одной из начальных школ в Китае.
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Происшествия
Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества
"Неизвестные связываются с гражданами по телефону и, представляясь следователями или сотрудниками иных государственных органов, сообщают о возможности возместить стоимость услуг адвоката, а также получить компенсацию за фальсифицированные БАДы", - говорится в пресс-релизе.
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