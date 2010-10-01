Футбол

Soccer.ruSoccer.ru«Локомотив» отклонил крупное предложение «Зенита» по Миранчукам

По информации источника, «Зенит» предлагал «Локомотиву» около 45 млн евро за полузащитников Алексея и Антона Миранчука, однако главный тренер «железнодорожников» Юрий Семин лично заблокировал сделку, несмотря на предложенную цену. Агент Миранчуков недавно заявил, что братья хотят поиграть в Европе.
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с чего всё началось

«Зенит» предлагал за Миранчуков 45 миллионов. «Локомотив» отказал

По моим данным, питерцы были готовы заплатить за Миранчуков астрономические для российского рынка (если брать внутренние переходы) деньги — 45 миллионов евро. Но «Локомотив» ответил отказом Стоит признать, что решение — пусть и непростое, но верное.
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«Локомотив» отказался продавать Миранчуков «Зениту» за 45 млн евро

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