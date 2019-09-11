Футбол
Sport.ru«Локомотив» планирует провести полную реконструкцию «РЖД Арены»
Руководство столичного "Локомотива" хочет провести реконструкцию домашней арене железнодорожников. Об этом сообщил известный журналист Нобель Арустамян. В ближайшее время менеджеры клуба проведут первые консультации со столичными архитекторами и городской мэрией, - уточняет журналист.
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 16:06, Вашингтон
Происшествия
Росгвардия разогнала митинг в центре Улан-Удэ
Росгвардия разогнала стихийный митинг несогласных с результатами выборов мэра Улан-Удэ.
Коммерсантъ 15:32
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Назван самый провальный фильм в истории кино
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Piter.tv вчера в 09:53
Политика
Цена на нефть упала на 2,3% после слов Трампа
11 сентября цена на нефть обвалилась на 3% за 7 минут, понизившись с $62,32 за баррель в 18.40 мск до $60,64 в 18.47 мск.
РБК 15:59
Финансы
Курсы доллара и евро на открытии торгов на Мосбирже не изменились
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи остался на уровне закрытия предыдущих торгов и составил 65,42 рубля.
ТАСС 03:06
Происшествия
Экс-чиновница потребовала сто тысяч рублей с родителей сбитого ею ребенка
Бывшая мурманская чиновница потребовала сто тысяч рублей на ремонт автомобиля от родителей сбитого ею мальчика.
РИА Новости 13:16
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Вести.Ru 05:57
Происшествия
Разбивший чужой Rolls-Royce челябинец попросил признать его банкротом
Челябинский рабочий Владислав Кантемиров, который в 2016 году въехал в Rolls-Royce бизнесмена Александра Аристова, подал в суд заявление с просьбой признать его банкротом.
РБК 11:21
Общество
Места в очереди за iPhone 11 в Москве продаются за 400 тысяч
Российская газета 15:00
Политика
Будущий зампред ЕК выступила против «Северного потока – 2»
Будущий зампред Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам конкуренции датчанка Маргрете Вестагер заявила, что она против «Северного потока – 2».
Взгляд.ру 10:30
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru 09:43
Общество
Медведев: «Четырехдневная рабочая неделя может наступить хоть завтра»
Четырехдневная рабочая неделя в России для ряда профессий может наступить "хоть завтра", для других это далекая перспектива.
Piter.tv 08:36
Хоккей
«Металлург» проиграл второй матч подряд с Воробьевым
LiveSport.ru 15:25
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Общество
Суд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Серебренникова
Мещанский суд Москвы в среду, 11 сентября, принял решение вернуть в прокуратуру дело «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова «в связи с противоречиями».
Известия 09:55
Космос
Китайская космическая станция будет открыта для других стран
Строящаяся космическая станция Китая будет открыта для использования другими странами, заявил в интервью РИА Новости президент Китайской академии наук Бай Чуньли.
РИА Новости вчера в 05:07
Шоу-бизнес
«Не узнала»: соседка рассказала о последней встрече с Заворотнюк
Жительница коттеджного поселка Крекшино в Новой Москве, где у актрисы Анастасии Заворотнюк есть дом, рассказала о последней встрече с ней.
РИА Новости 15:25
Политика
Минкомсвязь рассмотрит вопрос передачи частот силовиков под 5G
Из-за дефицита частот ключевым диапазоном для создания сетей 5G в России может стать 4,4–4,99 ГГц, непопулярный в большинстве стран, за исключением Китая и Японии.
Коммерсантъ 15:52
Политика
Екатерина Алтабаева идёт в сенаторы от заксобрания Севастополя
В качестве кандидата в сенаторы Совета Федерации РФ от законодательного собрания Севастополя региональное отделение "Единой России" выдвинуло экс-спикера парламента Екатерину Алтабаеву.
SevastopolMedia.ru 12:20
Общество
В Москве побит температурный рекорд 1972 года
Среда стала самым тёплым 11 сентября в Москве за последние 70 лет, сообщил сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
RT на русском 09:09
Космос
Скончался академик Энеев, причастный к полету Гагарина в космос
Московский Комсомолец 02:55
Здоровье
В США хотят ввести лицензирование вейпов
Ранее центр профилактики и контроля заболеваний США сообщил о вспышке лёгочных и респираторных заболеваний среди любителей вейпинга.
Говорит Москва 15:44
Экономика
Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян
Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.
РБК 14:29
Энергетика
«Нафтогаз» пожаловался на миллионные траты из-за судов с «Газпромом»
Судебные тяжбы по делам с российским "Газпромом" обходятся украинской стороне ежегодными миллионными долларовыми потерями, заявил исполнительный директор группы "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
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Грузии предложили вступить в НАТО без Южной Осетии и Абхазии
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил Грузии вступать в НАТО без Южной Осетии и Абхазии.
Lenta.ru вчера в 09:01
Авто
Тайваньский автопроизводитель показал крайне неоднозначный автомобиль
Тайваньский бренд San Yuan Design показал необычный концепт, который вызвал неоднозначную реакцию у публики.
Тарантас Ньюс 13:46
Происшествия
Заключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры
Арестанты, помещенные в нежилую башню следственного изолятора (СИЗО) "Бутырка", переведены в обычные камеры, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Интерфакс 10:23
Политика
Россия увидела угрозу в плане Нетаньяху по расширению Израиля
Планы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху аннексировать территории на Западном берегу реки Иордан могут подорвать надежды на мир между еврейским государством и его арабскими соседями, говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.
Lenta.ru 13:45
Политика
Японское правительство в полном составе ушло в отставку
Капитал страны 00:18