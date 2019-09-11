Руководство столичного "Локомотива" хочет провести реконструкцию домашней арене железнодорожников. Об этом сообщил известный журналист Нобель Арустамян. В ближайшее время менеджеры клуба проведут первые консультации со столичными архитекторами и городской мэрией, - уточняет журналист.

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