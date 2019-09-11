Футбол
Sport.ru«Локомотив» планирует провести полную реконструкцию «РЖД Арены»
Руководство столичного "Локомотива" хочет провести реконструкцию домашней арене железнодорожников. Об этом сообщил известный журналист Нобель Арустамян. В ближайшее время менеджеры клуба проведут первые консультации со столичными архитекторами и городской мэрией, - уточняет журналист.
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 17:38, Вашингтон
Хоккей
«Торпедо» в овертайме обыграло ЦСКА
Победную шайбу за три секунды до конца овертайма забросил Станислав Бочаров.
Советский спорт 14:30
Гаджеты
Новые iPhone можно будет заряжать от MacBook
Согласно презентативной информации, у топовых iPhone в комплекте есть быстрая зарядка. Это означает, что их можно будет заряжать от MacBook.
iReactor 05:50
Политика
Предприниматель Гапонцев и Минфин США подписали мировое соглашение
Учёный и предприниматель Валентин Гапонцев и американские власти подписали мировое соглашение об урегулировании спора, который касается включения россиянина в «кремлёвский список».
RT на русском 16:53
Гаджеты
Цены на старые модели iPhone в России резко снизились
Уже сегодня цены на предыдущие модели, включая iPhone 8 и 8 Plus, а также прошлогодний iPhone XR начали резко снижаться.
REGNUM 16:46
Авто
Трансформер EDAG CityBot обрисовал город с роботами
Немецкая инжиниринговая компания EDAG в последний раз поразила нас в 2015-м, построив концепт Light Cocoon.
Драйв 11:47
Общество
Среда стала самым теплым 11 сентября в Москве за последние 70 лет
Среда стала самым теплым 11 сентября в Москве за последние 70 лет, в полдень воздух в столице прогрелся до 26,3 градуса, сообщил РИА Новости сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
РИА Новости 08:55
Армия и оружие
Командир роты разведчиков ДНР погиб в Донбассе
В Донбассе погиб командир-разведчик самопровозглашенной Донецкой народной республики Алексей Троцай, известный по позывному «Лев».
Взгляд.ру 09:39
Общество
Суд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Серебренникова
Мещанский суд Москвы в среду, 11 сентября, принял решение вернуть в прокуратуру дело «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова «в связи с противоречиями».
Известия 09:55
Политика
«Нафтогаз» объяснил позицию Киева по транзитному контракту с Россией
Украина потребует у России компенсацию в случае отстаивания «Газпромом» позиции по заключению нового контракта по транзиту газа на прежних условиях.
Известия 15:18
Экономика
Эксперты назвали среднюю задолженность россиян по транспортному налогу
В среднем по России годовая задолженность по транспортному налогу граждан составляет около 30% от объема годовых начислений, говорится в рейтинге эффективности региональной налоговой политики по итогам 2018 года, подготовленном консалтинговой компанией PwC и имеющемся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 17:31
Происшествия
Арестантов «Бутырки» из старинной башни перевели в другие камеры
Заключенных, которые содержались в башне московского СИЗО «Бутырка», перевели в другие камеры.
Известия 09:21
Общество
Пять новых исков подали к оппозиционерам Соболь и Албурову
Пять новых исковых заявлений подано в Симоновский суд Москвы к оппозиционерам Любови Соболь и Георгию Албурову, следует из базы суда.
Ведомости 14:36
Шоу-бизнес
«Не узнала»: соседка рассказала о последней встрече с Заворотнюк
Жительница коттеджного поселка Крекшино в Новой Москве, где у актрисы Анастасии Заворотнюк есть дом, рассказала о последней встрече с ней.
РИА Новости 15:25
Космос
Космические аппараты начнут собирать в Щелкове
Телеканал 360° 07:50
Шоу-бизнес
Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым
1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание, - написала артистка.
Петрозаводск говорит 15:19
Армия и оружие
Российско-сербские учения стартовали в Астраханской области
Первые учения с военнослужащими России и Сербии стартовали в Астраханской области сегодня, 11 сентября.
Политическая Экспертиза 03:44
Авто
Первым делом луноходы: что показали на Франкфуртском автосалоне
Что показали во Франкфурте в этом году, рассказывают «Известия».
Известия 17:02
Гаджеты
Компания Apple показала новые сервисы, часы и «айфоны»
Эхо Москвы вчера в 18:13
Здоровье
В США намерены ввести лицензирование смесей для вейпов
Через несколько месяцев в США будет запрещена продажа ароматизированных курительных смесей для вейпов до отдельного одобрения регулятором.
RT на русском 17:21
Происшествия
Экс-чиновница требует 100 тыс. руб. с родителей сбитого ею мальчика
Экс-сотрудница регионального министерства образования потребовала сто тысяч рублей на ремонт автомобиля от родителей сбитого ею ребёнка.
Аргументы недели 14:53
Общество
Приставам захотели дать неограниченный доступ в квартиры россиян
Судебным приставам предложили дать право принудительного доступа в квартиры россиян. Об этом сообщается на сайте Минюста.
Lenta.ru вчера в 07:28
Гаджеты
В России появился новый бренд дешевых телевизоров
Газета DAILY 16:52
Политика
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru вчера в 23:01
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Вести.Ru 05:57
Шоу-бизнес
Бывшая жена Богомолова отказалась прийти на его свадьбу с Собчак
Режиссер Константин Богомолов пригласил бывшую супругу на свою свадьбу с телеведущей Ксенией Собчак.
ТВ Центр 04:49
Политика
Конгресс США решил выделить военную помощь Украине в обход Трампа
Американские конгрессмены от обеих крупнейших партий США заявляют, что в любом случае добьются выделения Киеву $250 миллионов на закупку оружия в рамках военной помощи Украине, несмотря на противодействие Дональда Трампа.
Новый День 12:43
Армия и оружие
В ЛНР в результате обстрела ВСУ погиб военнослужащий
В результате обстрела смертельные ранения получил один из военнослужащих Луганской Народной Республики.
RuNews24.ru 10:47
Политика
Трамп заявил об ошибках Болтона
Президент США Дональд Трамп заявил, что идея его экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона работать с Северной Кореей по ливийской модели была ошибочной.
Газета.Ru 15:02