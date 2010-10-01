РПЛ
Бомбардир.руРПЛ. «Спартак» играет с «Краснодаром»
Маркус Берг
|3′
Сергей Петров
|20′
|33′
Резиуан Мирзов
|45′
Джордан Ларссон
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
39
Сафонов
98
Петров
5
Спайич
4
Мартынович
6
Рамирес
14
Ольссон
77
Камболов
9
Ари
93
Сулейманов
33
Берг
89
Стоцкий
32
Ребров
92
Рассказов
29
Кутепов
14
Джикия
38
Ещенко
49
Ананидзе
54
Умяров
9
Мирзов
33
Крал
25
Мельгарехо
23
Ларссон
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
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