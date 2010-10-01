РПЛ

Бомбардир.руБомбардир.руРПЛ. «Спартак» играет с «Краснодаром»

Краснодар — Спартак
2 – 1
2-й тайм
Чемпионат России
Стадион «Краснодар»
Маркус Берг
3′
Сергей Петров
20′
33′
Резиуан Мирзов
45′
Джордан Ларссон
2 фото
В воскресенье проходят четыре матча 12-го тура российской Премьер-лиги.
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