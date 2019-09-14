РПЛ

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruСочи — Локомотив 0:1

Сочи — Локомотив
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Сочи, Стадион «Фишт»
13′
Антон Миранчук
Эдер
20′
Гжегож Крыховяк
Ибрагим Цаллагов
38′
42′
Дмитрий Живоглядов
45′
Дмитрий Баринов
Александр Карапетян
Душан Лагатор
46′
Игорь Юрганов
62′
Никита Бурмистров
Эльмир Набиуллин
69′
Андрей Мостовой
Антон Заболотный
76′
79′
Бенедикт Хеведес
Мурило Серкейра
83′
Федор Смолов
Александр Коломейцев
Душан Лагатор
90′+3′
По состоянию на середину второго тайма «Локо» побеждает со счетом 1:0. Единственный мяч на 20-й минуте забил Гжегож Крыховяк. Примечательно, что в лазарете «Локомотива» уже находится брат Антона — Алексей. Он не был включен в заявку на матч из-за травмы.
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