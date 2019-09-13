РПЛ

Sport24.ruSport24.ru«Локомотив» благодаря голу Крыховяка обыграл «Сочи»

Сочи — Локомотив
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Сочи, Стадион «Фишт»
13′
Антон Миранчук
Эдер
20′
Гжегож Крыховяк
Ибрагим Цаллагов
38′
42′
Дмитрий Живоглядов
45′
Дмитрий Баринов
Александр Карапетян
Душан Лагатор
46′
Игорь Юрганов
62′
Никита Бурмистров
Эльмир Набиуллин
69′
Андрей Мостовой
Антон Заболотный
76′
79′
Бенедикт Хеведес
Мурило Серкейра
83′
Федор Смолов
Александр Коломейцев
Душан Лагатор
90′+3′
«Локомотив» обыграл «Сочи» в матче 9-го тура РПЛ. Встреча состоялась на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась победой железнодорожников со счетом 1:0. Единственный мяч забил Гжегож Крыховяк на 20-й минуте встречи.
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