РПЛ

Pravda.RuPravda.Ru«Локомотив» победил «Сочи» благодаря голу Крыховяка

Сочи — Локомотив
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Сочи, Стадион «Фишт»
13′
Антон Миранчук
Эдер
20′
Гжегож Крыховяк
Ибрагим Цаллагов
38′
42′
Дмитрий Живоглядов
45′
Дмитрий Баринов
Александр Карапетян
Душан Лагатор
46′
Игорь Юрганов
62′
Никита Бурмистров
Эльмир Набиуллин
69′
Андрей Мостовой
Антон Заболотный
76′
79′
Бенедикт Хеведес
Мурило Серкейра
83′
Федор Смолов
Александр Коломейцев
Душан Лагатор
90′+3′
"Локомотив" в матче девятого тура чемпионата России победил "Сочи". Встреча, проходившая на стадионе "Фишт", завершилась со счетом 1:0. На 20-й минуте после гол забил полузащитник Гжегож Крыховяк, который воспользовался пасом Федора Смолова. "Локомотив" набрал 17 очков в девяти турах.
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