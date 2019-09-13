"Локомотив" в матче девятого тура чемпионата России победил "Сочи". Встреча, проходившая на стадионе "Фишт", завершилась со счетом 1:0. На 20-й минуте после гол забил полузащитник Гжегож Крыховяк, который воспользовался пасом Федора Смолова. "Локомотив" набрал 17 очков в девяти турах.

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