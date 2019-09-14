РПЛ
Pravda.Ru«Локомотив» победил «Сочи» благодаря голу Крыховяка
|13′
Антон Миранчук
Эдер
|20′
Гжегож Крыховяк
Ибрагим Цаллагов
|38′
|42′
Дмитрий Живоглядов
|45′
Дмитрий Баринов
Александр Карапетян
Душан Лагатор
|46′
Игорь Юрганов
|62′
Никита Бурмистров
Эльмир Набиуллин
|69′
Андрей Мостовой
Антон Заболотный
|76′
|79′
Бенедикт Хеведес
Мурило Серкейра
|83′
Федор Смолов
Александр Коломейцев
Душан Лагатор
|90′+3′
"Локомотив" в матче девятого тура чемпионата России победил "Сочи". Встреча, проходившая на стадионе "Фишт", завершилась со счетом 1:0. На 20-й минуте после гол забил полузащитник Гжегож Крыховяк, который воспользовался пасом Федора Смолова. "Локомотив" набрал 17 очков в девяти турах.
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«Локомотив» - «Сочи» 1:0: точный удар Крыховяка решил судьбу матча на «Фиште». ВИДЕО
Sport.ruвчера в 14:14
Гжегож Крыховяк: «В ЛЧ „Локомотиву“ надо играть лучше, чем в матче против „Сочи“»
Sportbox.RUвчера в 15:57
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