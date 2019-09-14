РПЛ
Pravda.Ru«Локомотив» победил «Сочи» благодаря голу Крыховяка
|13′
Антон Миранчук
Эдер
|20′
Гжегож Крыховяк
Ибрагим Цаллагов
|38′
|42′
Дмитрий Живоглядов
|45′
Дмитрий Баринов
Александр Карапетян
Душан Лагатор
|46′
Игорь Юрганов
|62′
Никита Бурмистров
Эльмир Набиуллин
|69′
Андрей Мостовой
Антон Заболотный
|76′
|79′
Бенедикт Хеведес
Мурило Серкейра
|83′
Федор Смолов
Александр Коломейцев
Душан Лагатор
|90′+3′
"Локомотив" в матче девятого тура чемпионата России победил "Сочи". Встреча, проходившая на стадионе "Фишт", завершилась со счетом 1:0. На 20-й минуте после гол забил полузащитник Гжегож Крыховяк, который воспользовался пасом Федора Смолова. "Локомотив" набрал 17 очков в девяти турах.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 00:58, Вашингтон
Шоу-бизнес
Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк
ТК Звезда вчера в 09:33
Происшествия
В Ярославской области семь человек погибли в ДТП с автобусом
"По предварительным данным, во время ДТП семь человек погибли, травмирован один ребенок, 20 пострадавших", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.
Интерфакс вчера в 05:34
Культура
Песни Queen и Nirvana вошли в «Культурный норматив школьника»
МИР 24 13 сентября в 11:14
Политика
В сенате США предложили атаковать нефтяные объекты Ирана
Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что властям США пора обсудить возможность ударов по нефтяным объектам Ирана в случае, если Тегеран "продолжит свои провокации".
РИА Новости вчера в 21:18
Общество
На месте ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово открыли сквер Ангелов
На месте снесенного после пожара в 2018 году торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово открыли сквер Ангелов.
РБК вчера в 23:04
Теннис
Хачанов впервые стал отцом и показал фотографию сына
Российский теннисист Карен Хачанов рассказал о пополнении в своем семействе.
Sportbox.RU вчера в 15:07
Политика
Пушков прокомментировал позицию Киева по амнистии в Донбассе
14 сентября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев не рассматривает возможность полной амнистии участников конфликта в Донбассе в рамках переговоров о выполнении Минских соглашений, а также ведет работу по продлению или принятию нового закона об особом статусе Донбасса.
Известия вчера в 23:13
Футбол
«Витесс» Слуцкого пропустил пять голов от Малена и лишился лидерства
В чемпионате голландской футбольной Эредивизи сменился лидер: клуб "Витесс", который тренирует россиянин Леонид Слуцкий, в очередном матче был разгромлен соперниками из ПСВ со счетом 0:5. При этом все пять голов в это игре забил нападающий из Эйндховена Дониэл Мален.
Вести.Ru 00:50
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей шоу на «Первом канале»
На своей официальной странице в Facebook "Первый канал" опубликовал тизер нового шоу с участием Ксении Собчак.
VSE42.RU 13 сентября в 10:58
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости вчера в 19:41
Космос
Самого опытного космонавта РФ отстранили от работы
Газета.Ru вчера в 20:55
Игры
В первый день после релиза Borderlands 3 установил рекорд серии на ПК
В первый день после релиза Borderlands 3 на ПК пиковое значение уникальных игроков в два раза превысило тот же показатель предыдущей части серии за все время.
CyberSport.ru вчера в 11:27
Шоу-бизнес
Анонсировано заявление Анастасии Заворотнюк
Актриса Анастасия Заворотнюк, расскажет о своем здоровье в эфире одного из федеральных телеканалов.
NewsFrol 13 сентября в 09:27
Волейбол
Волейболисты сборной России переиграли Северную Македонию в матче ЧЕ
Волейболисты сборной России обыграли команду Северной Македонии в матче группового этапа чемпионата Европы, который проходит во Франции, Словении, Бельгии, Нидерландах.
РИА Новости вчера в 13:30
Политика
Bloomberg: Джонсон намерен проигнорировать запрет на «жесткий» Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен нарушить принятый парламентом закон, по которому выход Британии из состава Евросоюза без достигнутого соглашения невозможен.
ТАСС вчера в 22:34
Футбол
Владелец «Фиорентины»: «Рибери в 36 лет сыграл лучше Роналду!»
Владелец «Фиорентины» Рокко Коммиссо дал комментарий после домашней ничьей с «Ювентусом» в третьем туре Серии А (0:0).
Евро-футбол.ру вчера в 14:40
Футбол
«Манчестер Сити» уступил «Норвичу», потерпев первое поражение в АПЛ
"Манчестер Сити" потерпел первое поражение в текущем чемпионате и в следующем матче 21 сентября примет "Уотфорд".
РИА Новости вчера в 14:46
Единоборства
Данияр Елеусинов нокаутировал Ришарда Хикса
Олимпийский чемпион 2016 года Данияр Елеусинов 13 сентября в Нью-Йорке одержал досрочную победу уже в первом раунде над 34-летним американцем Ришардом Хиксом, для которого это стало первым поражением в профессиональной карьере.
Allboxing.ru 13 сентября в 21:16
Религия
В РПЦ назвали зарплаты священников
Зарплаты столичных священников Русской православной церкви составляют от 20 до 40 тысяч рублей в месяц, а в регионах - еще меньше, сообщил в субботу в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
РИА Новости вчера в 14:34
Футбол
Тайсон получил тяжелую травму головы в матче чемпионата Украины
Sportbox.RU вчера в 14:59
Шоу-бизнес
Анна Седокова планирует подать в суд на жену бойфренда
Артистка, в свою очередь, не стала терпеть подобное поведение, и намерена подать в суд на обидчицу.
ГлобалМСК.ру вчера в 05:30
Финансы
Эксперт рассказал о перспективах курса рубля к доллару и евро
Эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский в беседе с «Российской газетой» рассказал о перспективах курса рубля к доллару и евро.
RT на русском 13 сентября в 09:22
Гаджеты
«Умные» очки Huawei EyeWear поступили в продажу
"Умные" очки EyeWear совместно разработанные компаниями Huawei и Gentle Monster, наконец поступили в продажу.
Дни24 вчера в 19:00
Политика
Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем
Киев планирует соединить Балтийское и Черное моря водным путем, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
РИА Новости вчера в 04:33
Шоу-бизнес
Киркоров рассказал, как проходит свадьба Собчак и Богомолова
Российский певец Филипп Киркоров рассказал о свадебном торжестве Ксении Собчак и Константина Богомолова.
Вечерняя Москва 13 сентября в 17:17
Происшествия
На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников
РИА Новости вчера в 01:44
Общество
В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат
Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском вчера в 07:56
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 13 сентября в 05:33
Футбол
Главный арбитр УЕФА призвал пересмотреть принцип применения VAR
Старший офицер УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти отметил, что его не устраивает нынешний вариант применения системы VAR.
Sportbox.RU вчера в 23:04
Происшествия
Четыре человека насмерть отравились картофельным газом под Челябинском
В Челябинской области в подвале частного дома погибли четыре человека, в том числе ребенок.
РБК вчера в 15:15