РПЛ

Pravda.RuPravda.Ru«Локомотив» победил «Сочи» благодаря голу Крыховяка

Сочи — Локомотив
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Сочи, Стадион «Фишт»
13′
Антон Миранчук
Эдер
20′
Гжегож Крыховяк
Ибрагим Цаллагов
38′
42′
Дмитрий Живоглядов
45′
Дмитрий Баринов
Александр Карапетян
Душан Лагатор
46′
Игорь Юрганов
62′
Никита Бурмистров
Эльмир Набиуллин
69′
Андрей Мостовой
Антон Заболотный
76′
79′
Бенедикт Хеведес
Мурило Серкейра
83′
Федор Смолов
Александр Коломейцев
Душан Лагатор
90′+3′
"Локомотив" в матче девятого тура чемпионата России победил "Сочи". Встреча, проходившая на стадионе "Фишт", завершилась со счетом 1:0. На 20-й минуте после гол забил полузащитник Гжегож Крыховяк, который воспользовался пасом Федора Смолова. "Локомотив" набрал 17 очков в девяти турах.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Сёмин одержал 300 побед в чемпионатах России

Евро-футбол.рувчера в 14:31

Сочи

Ставка TV13 сентября в 17:56

Юрий Семин выиграл 300 матчей у руля «Локомотива»

Все про Спорт рувчера в 15:42

Семин одержал 300-ю победу в качестве главного тренера «Локомотива»

Sports.ruвчера в 14:25

Семин — первый тренер, выигравший 300 матчей чемпионата России

Спорт-Экспрессвчера в 21:30

Гол Крыховяка с передачи Смолова — в видеообзоре матча «Сочи» — «Локомотив»

Чемпионатвчера в 17:18

Антон Миранчук получил травму в матче с «Сочи»

Матч ТВвчера в 12:29
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 00:58, Вашингтон
Шоу-бизнес

Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк

ТК Звезда вчера в 09:33
Происшествия

В Ярославской области семь человек погибли в ДТП с автобусом

"По предварительным данным, во время ДТП семь человек погибли, травмирован один ребенок, 20 пострадавших", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.
Интерфакс вчера в 05:34
Культура

Песни Queen и Nirvana вошли в «Культурный норматив школьника»

МИР 24 13 сентября в 11:14
Политика

В сенате США предложили атаковать нефтяные объекты Ирана

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что властям США пора обсудить возможность ударов по нефтяным объектам Ирана в случае, если Тегеран "продолжит свои провокации".
РИА Новости вчера в 21:18
Общество

На месте ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово открыли сквер Ангелов

На месте снесенного после пожара в 2018 году торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово открыли сквер Ангелов.
РБК вчера в 23:04
Теннис

Хачанов впервые стал отцом и показал фотографию сына

Российский теннисист Карен Хачанов рассказал о пополнении в своем семействе.
Sportbox.RU вчера в 15:07
Политика

Пушков прокомментировал позицию Киева по амнистии в Донбассе

14 сентября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев не рассматривает возможность полной амнистии участников конфликта в Донбассе в рамках переговоров о выполнении Минских соглашений, а также ведет работу по продлению или принятию нового закона об особом статусе Донбасса.
Известия вчера в 23:13
Футбол

«Витесс» Слуцкого пропустил пять голов от Малена и лишился лидерства

В чемпионате голландской футбольной Эредивизи сменился лидер: клуб "Витесс", который тренирует россиянин Леонид Слуцкий, в очередном матче был разгромлен соперниками из ПСВ со счетом 0:5. При этом все пять голов в это игре забил нападающий из Эйндховена Дониэл Мален.
Вести.Ru 00:50
Культура

Ксения Собчак станет новой ведущей шоу на «Первом канале»

На своей официальной странице в Facebook "Первый канал" опубликовал тизер нового шоу с участием Ксении Собчак.
VSE42.RU 13 сентября в 10:58
Здоровье

Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк

РИА Новости вчера в 19:41
Космос

Самого опытного космонавта РФ отстранили от работы

Газета.Ru вчера в 20:55
Игры

В первый день после релиза Borderlands 3 установил рекорд серии на ПК

В первый день после релиза Borderlands 3 на ПК пиковое значение уникальных игроков в два раза превысило тот же показатель предыдущей части серии за все время.
CyberSport.ru вчера в 11:27
Шоу-бизнес

Анонсировано заявление Анастасии Заворотнюк

Актриса Анастасия Заворотнюк, расскажет о своем здоровье в эфире одного из федеральных телеканалов.
NewsFrol 13 сентября в 09:27
Волейбол

Волейболисты сборной России переиграли Северную Македонию в матче ЧЕ

Волейболисты сборной России обыграли команду Северной Македонии в матче группового этапа чемпионата Европы, который проходит во Франции, Словении, Бельгии, Нидерландах.
РИА Новости вчера в 13:30
Политика

Bloomberg: Джонсон намерен проигнорировать запрет на «жесткий» Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен нарушить принятый парламентом закон, по которому выход Британии из состава Евросоюза без достигнутого соглашения невозможен.
ТАСС вчера в 22:34
Футбол

Владелец «Фиорентины»: «Рибери в 36 лет сыграл лучше Роналду!»

Владелец «Фиорентины» Рокко Коммиссо дал комментарий после домашней ничьей с «Ювентусом» в третьем туре Серии А (0:0).
Евро-футбол.ру вчера в 14:40
Футбол

«Манчестер Сити» уступил «Норвичу», потерпев первое поражение в АПЛ

"Манчестер Сити" потерпел первое поражение в текущем чемпионате и в следующем матче 21 сентября примет "Уотфорд".
РИА Новости вчера в 14:46
Единоборства

Данияр Елеусинов нокаутировал Ришарда Хикса

Олимпийский чемпион 2016 года Данияр Елеусинов 13 сентября в Нью-Йорке одержал досрочную победу уже в первом раунде над 34-летним американцем Ришардом Хиксом, для которого это стало первым поражением в профессиональной карьере.
Allboxing.ru 13 сентября в 21:16
Религия

В РПЦ назвали зарплаты священников

Зарплаты столичных священников Русской православной церкви составляют от 20 до 40 тысяч рублей в месяц, а в регионах - еще меньше, сообщил в субботу в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
РИА Новости вчера в 14:34
Футбол

Тайсон получил тяжелую травму головы в матче чемпионата Украины

Sportbox.RU вчера в 14:59
Шоу-бизнес

Анна Седокова планирует подать в суд на жену бойфренда

Артистка, в свою очередь, не стала терпеть подобное поведение, и намерена подать в суд на обидчицу.
ГлобалМСК.ру вчера в 05:30
Финансы

Эксперт рассказал о перспективах курса рубля к доллару и евро

Эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский в беседе с «Российской газетой» рассказал о перспективах курса рубля к доллару и евро.
RT на русском 13 сентября в 09:22
Гаджеты

«Умные» очки Huawei EyeWear поступили в продажу

"Умные" очки EyeWear совместно разработанные компаниями Huawei и Gentle Monster, наконец поступили в продажу.
Дни24 вчера в 19:00
Политика

Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем

Киев планирует соединить Балтийское и Черное моря водным путем, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
РИА Новости вчера в 04:33
Шоу-бизнес

Киркоров рассказал, как проходит свадьба Собчак и Богомолова

Российский певец Филипп Киркоров рассказал о свадебном торжестве Ксении Собчак и Константина Богомолова.
Вечерняя Москва 13 сентября в 17:17
Происшествия

На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников

РИА Новости вчера в 01:44
Общество

В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат

Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском вчера в 07:56
Спорт

Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника

На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 13 сентября в 05:33
Футбол

Главный арбитр УЕФА призвал пересмотреть принцип применения VAR

Старший офицер УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти отметил, что его не устраивает нынешний вариант применения системы VAR.
Sportbox.RU вчера в 23:04
Происшествия

Четыре человека насмерть отравились картофельным газом под Челябинском

В Челябинской области в подвале частного дома погибли четыре человека, в том числе ребенок.
РБК вчера в 15:15
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное