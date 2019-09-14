РПЛ
МК-Спорт«Локомотив» победил «Сочи»: онлайн-трансляция матча 9 тура РПЛ
|13′
Антон Миранчук
Эдер
|20′
Гжегож Крыховяк
Ибрагим Цаллагов
|38′
|42′
Дмитрий Живоглядов
|45′
Дмитрий Баринов
Александр Карапетян
Душан Лагатор
|46′
Игорь Юрганов
|62′
Никита Бурмистров
Эльмир Набиуллин
|69′
Андрей Мостовой
Антон Заболотный
|76′
|79′
Бенедикт Хеведес
Мурило Серкейра
|83′
Федор Смолов
Александр Коломейцев
Душан Лагатор
|90′+3′
14 сентября 2019 года, в Сочи, на стадионе "Фишт" состоится матч 9 тура чемпионата России по футболу между "Сочи" и "Локомотивом". Составы команд, прогнозы, главные события, и видео голов - все это вы сможете найти в нашей онлайн-трансляции.
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