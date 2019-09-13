14 сентября 2019 года, в Сочи, на стадионе "Фишт" состоится матч 9 тура чемпионата России по футболу между "Сочи" и "Локомотивом". Составы команд, прогнозы, главные события, и видео голов - все это вы сможете найти в нашей онлайн-трансляции.

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Кино Создатели «Мстителей» прокомментировали уход Человека-Паука из Marvel Режиссеры фильма "Мстители: Финал" Джозеф и Энтони Руссо прокомментировали уход Человека-паука из киновселенной Marvel после скандала с Sony, сообщает Toronto Sun.

Шоу-бизнес Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграли свадьбу Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов стали мужем и женой, сообщает РИА "Новости".

Происшествия В Ярославской области семь человек погибли в ДТП с автобусом "По предварительным данным, во время ДТП семь человек погибли, травмирован один ребенок, 20 пострадавших", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.

Политика Глава МИД Украины призвал Раду изменить закон о статусе Донбасса Верховная рада Украины должна изменить существующий закон об особом статусе Донбасса, который теряет силу 31 декабря, или принять новый, заявил глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко в субботу на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.

Наука В Гарварде раздали Шнобелевские премии В Гарвардском университете в США прошла 29-я церемония вручения Шнобелевских премий.

Энергетика Эксперт прогнозирует переход на Украине с газа на дрова На Украине жители отказываются от газового отопления в пользу дровяного из-за продолжающегося падения уровня жизни, заявил в интервью телеканалу "112" эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский.

Политика Постпред РФ назвал противоречивым решение суда ЕС по газопроводу OPAL Постпред России при ЕС Владимир Чижов считает противоречивым решение суда по газопроводу OPAL, в котором заявляется о якобы нарушении «принципа энергетической солидарности Евросоюза».

Спорт Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.

Происшествия В Подмосковье электричка сбила насмерть двух человек Электричка сбила двух людей в районе станции Тайнинской под Москвой, они умерли от полученных травм.

Шоу-бизнес Вера Брежнева поразила поклонников снимком в прозрачном черном платье Российская певица Вера Брежнева опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram фотографию.

Общество Муж подарил жене кольцо из человеческой кости В группе That's It, I'm Ring Shaming, она разместила фото кольца в форме черепа, которое, как утверждает автор, сделано из человеческой кости.

Происшествия На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников На двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары, сообщили власти королевства.

Общество Стали известны самые опасные песни для водителей В список самых "опасных" популярных песен вошли "American Idiot" панк-группы Green Day, трек Майли Сайрус "Party In The USA" и "Born to Run" Брюса Спрингстина.

Религия Западноевропейский «Русский экзархат» присоединился к РПЦ Московский патриархат удовлетворил просьбу главы «Русского экзархата» и присоединил Архиепископию западноевропейских приходов к Русской православной церкви (РПЦ).

Кино Джеймс Ганн опубликовал актёрский состав «Отряда самоубийц 2» Американский режиссёр Джеймс Ганн, который известен зрителям по фильмам «Стражи Галактики» опубликовал актерский состав второй части кинокомикса «Отряд самоубийц».

Общество Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.

Происшествия В Армении при нападении медведя погиб польский турист Польский турист погиб в субботу в Армении в результате нападения медведя при восхождении на гору Арагац, сообщили в пресс-службе МЧС страны.

Шоу-бизнес Анфиса Чехова полностью разделась ради фотосессии Анфиса Чехова опубликовала снимок, на котором полностью обнаженной сидит на лошади.

Футбол Освистанный болельщиками Неймар принес победу «ПСЖ» ударом через себя Гол бразильского нападающего Неймара в компенсированное время второго тайма принес "ПСЖ" победу над "Страсбуром" в матче чемпионата Франции.

Футбол Гол Крыховяка принес «Локомотиву» победу над «Сочи» Московский "Локомотив" одержал гостевую победу над "Сочи" в матче девятого тура чемпионата России по футболу.

Политика Истребитель Су-35 прибыл в Турцию для участия в выставке «Технофест» Как сообщает ТАСС, в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации сделали заявление, что российский многофункциональный истребитель Су-35 прибыл в Турцию для участия в технологическом фестивале «Технофест».