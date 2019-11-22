РПЛ

ODDS.ruODDS.ruДубль Крыховяка помог «Локомотиву» обыграть «Тамбов»

Тамбов — Локомотив
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Саранск, Мордовия Арена
29′
Гжегож Крыховяк
34′
Адессойе Ойеволе
Михаил Костюков
35′
Владимир Обухов
39′
46′
Ведран Чорлука
Соломон Кверквелия
Михаил Костюков
47′
56′
Гжегож Крыховяк
65′
Дмитрий Баринов
Михаил Костюков
Хетаг Хосонов
73′
Павел Карасев
Андрей Часовских
77′
Владимир Обухов
Хасан Мамтов
87′
90′+2′
Эдер
Брайан Идову
«Тамбов» потерпел первое поражение в четырех последних матчах. С 17 очками в своем активе команда находится на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре «Локомотив» примет московское «Динамо», а «Тамбов» сыграет на выезде с «Краснодаром».
Читать в источнике
Комментировать12

Подробнее о событии

«Тамбов» на своем поле уступил «Локомотиву», прервав свою серию из трех побед

Советский спортвчера в 13:25

Феерия Крыховяка, пальмы на трибуне и селфи с Бариновым. Фото победы «Локо»

Чемпионат01:00

Мы давно в восторге от Крыховяка, но вчера он сделал первый дубль за «Локо». Просто монстр. Давайте это разберем

Матч ТВ03:28

«Локомотив» в гостях обыграл «Тамбов», Крыховяк оформил дубль

Спорт-Экспрессвчера в 13:24

«Тамбов» — «Локомотив» — 2:3. Видеообзор матча РПЛ

Sport24.ruвчера в 14:45

Крыховяк признан лучшим игроком матча «Тамбов» – «Локомотив»

Sportbox.RUвчера в 13:28

Крыховяк вытащил «Локо» против «Тамбова». В этом сезоне голы поляка принесли 14 очков

Sports.ruвчера в 13:48
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 04:13, Ашберн
Общество

Мантуров назвал сроки начала производства российского электромобиля

РБК 03:27
Политика

Лавров вносит долгожданную ясность в переговорный процесс с Японией

Принципиальное значение имело указание российского министра на то, что серьезным препятствием для заключения мирного договора между Россией и Японией является существование японо-американского военно-политического союза.
REGNUM 02:58
Политика

МВФ выдвинул Украине жесткое условие

Украинский политик Сергей Лещенко сообщил, что Международный валютный фонд требует от Киева принятия закона, который сделает невозможным возвращение национализированных банков прежним владельцам.
Expert.ru вчера в 07:47
Происшествия

В Красноярском крае автобус с вахтовиками упал в реку

В Енисейском районе автобус с вахтовиками упал в реку.
КП - Красноярск 00:30
Происшествия

В Малайзии задержали судно с россиянином и украинцами на борту

RT на русском 03:29
Армия и оружие

За нападение на российский патруль в Сирии извинилась курдская полиция

Красная весна 20 ноября в 10:19
Происшествия

Главу подмосковного Чехова задержали по делу о мошенничестве

Как сообщила Врадий "Интерфаксу", что главе города предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере с использованием должностного положения (часть 4 статьи 159 УК РФ).
Интерфакс вчера в 02:46
Общество

Вступил в силу закон о короткой рабочей неделе для сельских женщин

Вступают в силу поправки в Трудовой Кодекс, устанавливающие для них 36-часовую рабочую неделю с оплатой в том же размере, что и при полной (40-часовой) неделе.
Российская газета 01:55
Происшествия

В Северной Осетии пять человек погибли в ДТП

Пять человек погибли в ДТП на трассе в Северной Осетии. Об этом сообщили в субботу журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике.
ТАСС 00:36
Политика

США заявили о начале поставок сжиженного газа на Украину

РИА Новости 20 ноября в 20:25
Общество

Сябитова раскритиковала журналиста за слова о старении россиянок

РИА Новости 03:19
Авто

Представили электрический кроссовер Lexus UX 300e

Реальный запас хода с Lexus UX 300e будет от 250 до 300 км, но производитель заявляет, что по циклу NEDC машина на одном заряде сможет проехать до 400 км. Первый электрокар Lexus в Китае и Европе появится в 2020 году, а в Японии продажи кроссовера начнутся в 2021 году.
Tvoe-avto.com 00:37
Теннис

Рублев сыграет с Краиновичем, Хачанов — с Джоковичем

Нева Спорт вчера в 04:15
Общество

МЧС предложило ограничить привлечение спасателей к ответственности

МЧС разработало документ, который закрепляет в законодательстве понятие «оправданный риск» и ограничивает привлечение к ответственности руководителей спасательных подразделений в случае гибели граждан.
РБК вчера в 22:56
Общество

Вассерман высказался о планах Ротару выступить в России

Известия вчера в 16:17
Происшествия

Возле полицейского участка в Колумбии взорвался грузовик

RT на русском 00:17
Кино

Дэйзи Ридли рассказал о девятом эпизоде «Звездных войн»

Напомним, что новой части «Звездных войн» предрекают антирекорд по сборам.
RuNews24.ru 03:14
Гаджеты

Новые Redmi 8T и Mi Note 10 от Xiaomi дебютировали в России

Экономика сегодня вчера в 01:43
Спорт

Комитет WADA рекомендовал признать РУСАДА не соответствующим кодексу

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства рекомендовал исполкому организации признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу.
РИА Новости 03:51
Политика

Киев разрабатывает стратегию возвращения Крыма

Коммерсантъ вчера в 18:19
Футбол

Бербатов считает, что «Ман Сити» обыграет «Челси»

Soccer.ru вчера в 12:46
Происшествия

В Саратовской области разыскивают 12-летнего мальчика

ТАСС вчера в 07:43
Политика

США назвали условия оказания помощи в восстановлении Сирии

США не будут содействовать восстановлению подконтрольных Дамаску территорий Сирии, пока не увидят "заслуживающий доверия необратимый политический процесс", заявил в Совбезе ООН спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
РИА Новости вчера в 16:54
Экономика

В Госдуме объявили о мировом экономическом кризисе

Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября, об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).
REGNUM 20 ноября в 05:25
Фигурное катание

Костомаров считает, что Загитовой и Медведевой стоит завершить карьеру

Чемпионат 01:05
Политика

В Гааге утвержден график рассмотрения дела «Украина против России»

Как сообщила заместитель главы украинского МИД и агент в этом деле со стороны Украины Елена Зеркаль, в международном суде Гааги уже утвержден график рассмотрения дела «Украина против России» в связи с инцидентом в Керченском проливе Дело получило название «Спор по задержанию трех украинских военно-морских кораблей и членов их экипажей».
Новостной фронт вчера в 22:42
Общество

Путин назвал чушью изменения правил медосмотра для водителей

Президент Российской Федерации В. В. Путин, узнавший из СМИ грядущие изменения правил получения медсправок для водителей, назвал полной чушью.
Похвистнево-Информ 21 ноября в 19:36
Кино

Минкульт начнет собирать данные о просмотрах сериалов в Сети

Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, которые предполагают сбор данных о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.
VSE42.RU 21 ноября в 23:38
Космос

Роскосмос сообщил о приближении к Земле неизвестного астероида

Астероид обнаружили в интервале наибольшего сближения с Землёй в районе Амурской области, минимальное расстояние до центра планеты составило 139 тыс. 410 км. Размер объекта достигал 10-15 метров, что сопоставимо с упавшим в районе Челябинска метеоритом.
Клопс вчера в 15:28
Кино

«Тормунд» подтвердил, что у «Игры престолов» был альтернативный финал

Хивью сообщил, что они и в самом деле сняли альтернативный финал истории.
Российская газета вчера в 03:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Гжегож Крыховяк
Польский футболист
Польский футболист, опорный полузащитник московского «Локомотива» и сборной Польши.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное