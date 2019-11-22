РПЛ
ODDS.ruДубль Крыховяка помог «Локомотиву» обыграть «Тамбов»
«Тамбов» потерпел первое поражение в четырех последних матчах. С 17 очками в своем активе команда находится на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре «Локомотив» примет московское «Динамо», а «Тамбов» сыграет на выезде с «Краснодаром».
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«Тамбов» на своем поле уступил «Локомотиву», прервав свою серию из трех побед
Советский спортвчера в 13:25
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