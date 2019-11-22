Московский «Локомотив» одержал победу над «Тамбовом» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая в Тамбове, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Экономика Расходы россиян на коммунальные услуги выросли Средний чек за оплату коммунальных услуг в России вырос за первые три квартала нынешнего года до 3 тыс. 271 рубля — на 2,27%.

Происшествия Зоозащитница изрезала женщину в мехах в церкви Издание отмечает, что в прошлом году Лоуэлл с ножом атаковала женщину, которая, по ее мнению, носил натуральный мех. В 2012 году защитница животных была задержана после того, как написала в Facebook, что хочет нанять киллера для убийства людей, которые носят меха.

Общество Госдума приняла закон о предустановке российского софта Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, обязывающий устанавливать российское программное обеспечение на все продаваемые в стране гаджеты.

Политика Адвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

Политика CNN: Сотрудник ФБР подделал документ из «российского дела» Хоровиц передал информацию о подделке документа сотрудником ФБР спецпрокурору Джону Дарему, который проверяет законность расследования дела о предполагаемом российском вмешательстве в выборы президента США, сообщает CNN.

Общество Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволили В пресс-службе мэрии пояснили, что причиной увольнения стал пост в социальных сетях с оскорбительными высказываниями в адрес жителей Петрозаводска, унижающими их честь и достоинство.

Общество Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.

Общество Появились кадры задержания готовивших госпереворот террористов Сотрудники ФСБ задержали сторонников «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые готовили насильственное свержение действующей власти.