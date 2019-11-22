РПЛ
Коммерсантъ«Локомотив» победил «Тамбов» в матче РПЛ
Футболисты «Локомотива» обыграли «Тамбов» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги. Прошедшая в Саранске встреча закончилась со счетом 2:3.
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Голевая феерия и тормозной офсайд: «Тамбов» проиграл «Локомотиву», забив дважды
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Происшествия
Вылетел аккумулятор, разбились стекла: пьяный парень на ВАЗ врезался в столб на Малышева
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Технологии
Павел Дуров призвал удалять WhatsApp
«WhatsApp не только не защищает ваши сообщения, это приложение постоянно используется в качестве троянского коня для отслеживания фотографий и сообщений, не имеющих отношение к мессенджеру», - заявил Дуров в своем Telegram-канале.
Армия и оружие
Российский военный спутник сгорел в атмосфере
Российский спутник «Космос-2422», входивший в систему обеспечения раннего предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сошел с орбиты в ночь 23 ноября и сгорел в атмосфере.
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
Космос
К Земле летит астероид размером с челябинский метеорит
«Обнаружение произошло в интервале наибольшего сближения с Землёй, при этом минимальное расстояние между центром Земли составило 139 тыс. 410 км. По оценкам, обнаруженный астероид имеет поперечный размер 10-15 м, что сопоставимо с метеоритом, упавшим в районе Челябинска 15 февраля 2013 года», — говорится в сообщении «Роскосмоса».
Политика
Лавров обсудит с главой МИД Японии военный альянс Вашингтона и Токио
Глава МИД РФ Сергей Лавров собирается обсудить с японским министром иностранных дел Тосимицу Мотэги в декабре в России военный альянс США и Японии, передает РИА Новости.
Общество
Илон Маск заявил о 146 тысячах заказов на электропикап от Tesla
Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что компания получила уже 146 тысяч заказов на новый электромобиль - пикап Cybertruck.
Происшествия
Мать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери
Мать убитой доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Галина Ещенко назвала собственную версию убийства дочери.
Фигурное катание
Четыре российских фигуристки вышли в финал Гран-при
Финал Гран-при пройдет с 5 по 8 декабря в итальянском Турине.
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло у Курильских островов
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Тихом океане, недалеко от Курильских островов Сахалинской области в субботу, 23 ноября.
Общество
Бренд Victoria’s Secret заявил об отмене ежегодных показов
7 фактов, которые вам нужно знать о бренде самого сексуального нижнего белья Victoria's Secret С 1995 года, Victoria’s Secret стал приглашать к участию в кампейнах и фэшн-показах девушек-знаменитостей.
Политика
Парламент Боливии принял закон о новых выборах президента
Палата депутатов парламента Боливии одобрила закон о проведении новых выборов президента.
Гаджеты
Стали известны основные характеристики нового флагмана Sony
Компания Sony, несмотря на появившиеся слухи, сворачивать производство мобильных устройств не планирует и активно продолжает разработку новых моделей смартфонов.
Наука
Алкоголизм может проявляться на генетическом уровне
Специалисты провели ряд экспериментов над грызунами, результаты которых показали, что генетические факторы могут быть решающими в развитии алкоголизма.
Политика
Медведев пообещал сохранить советские льготы
Председатель партии «Единая Россия», премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ни один акт периода СССР, касающийся льгот и прав граждан, не будет аннулирован.
Общество
Пушков ответил на обвинение в травле Ротару
Экономика
У крупнейшего российского страховщика появился новый совладелец
Российский бизнесмен Владимир Колбин перестал быть абсолютным владельцем компании «Спектр», миноритария СОГАЗа.
Шоу-бизнес
Бузова в трусах на фоне храма возмутила жителей Петербурга
Фотографии на фоне Исаакиевского собора, которые Бузова тут же выставила в Instagram, получились отлично.
Культура
Первый канал покажет встречу лучших команд КВН
Первый канал 23 ноября покажет «Встречу выпускников-2019» КВН, в ходе которой на сцену выйдут команды во главе с Сергеем Светлаковым, Азаматом Мусагалиевым и Ольгой Картунковой.
Политика
Рогозин доложил Путину о строительстве второй очереди Восточного
Глава ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о соблюдении сроков строительства второй очереди космодрома Восточный.
Авто
Названы самые популярные марки автомобилей с механикой в России
Озвучены самые популярные автомобили на российском рынке с механической коробкой переключения передач.
Политика
В Москве прошел съезд «Единой России»
Медведев, борясь с самовыдвиженцами, пытается обновить устаревший проект под названием «Единая Россия», считает политолог Дмитрий Орешкин.
Хоккей
Форвард «Колорадо» Ничушкин прервал безголевую серию из 91 матча в НХЛ
Российский форвард "Колорадо Эвеланш" Валерий Ничушкин прервал безголевую серию в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Здоровье
Названы снижающие тестостерон продукты
Эксперты назвали пять продуктов, которых мужчинам лучше избегать.
Общество
В Генпрокуратуре сочли ошибкой новые правила медосмотра водителей
Первый замгенпрокурора России Александр Буксман заявил, что вводя новые правила медосвидетельствования водителей Минздрав совершил ошибку, пишет РИА "Новости".