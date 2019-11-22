РПЛ

КоммерсантъКоммерсантъ«Локомотив» победил «Тамбов» в матче РПЛ

Тамбов — Локомотив
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Саранск, Мордовия Арена
29′
Гжегож Крыховяк
34′
Адессойе Ойеволе
Михаил Костюков
35′
Владимир Обухов
39′
46′
Ведран Чорлука
Соломон Кверквелия
Михаил Костюков
47′
56′
Гжегож Крыховяк
65′
Дмитрий Баринов
Михаил Костюков
Хетаг Хосонов
73′
Павел Карасев
Андрей Часовских
77′
Владимир Обухов
Хасан Мамтов
87′
90′+2′
Эдер
Брайан Идову
Футболисты «Локомотива» обыграли «Тамбов» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги. Прошедшая в Саранске встреча закончилась со счетом 2:3.
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Тамбов - Локомотив - 2:3. Голы и лучшие моменты

Матч ТВ14:30

Главные новости дня. Россия сыграет матч Евро-2020 с Данией на выезде, «Локомотив» обыграл «Тамбов» в матче 17-го тура

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