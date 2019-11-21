РПЛ

КоммерсантъКоммерсантъ«Локомотив» победил «Тамбов» в матче РПЛ

Футболисты «Локомотива» обыграли «Тамбов» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги. Прошедшая в Саранске встреча закончилась со счетом 2:3.
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