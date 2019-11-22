Футболисты «Локомотива» обыграли «Тамбов» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги. Прошедшая в Саранске встреча закончилась со счетом 2:3.

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Политика В России решат проблему производства аналогов импортных лекарств Правительство внесло в Госдуму законопроект, который позволит России при отказе иностранной компании поставлять лекарства в РФ самостоятельно производить этот препарат, заплатив держателю патента, следует из базы данных ГД.

Теннис Сборная России вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, победив Сербию Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв одержали победу над сербами Новаком Джоковичем и Виктором Троицки в третьем матче четвертьфинала Кубка Дэвиса.