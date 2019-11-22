РПЛ
Коммерсантъ«Локомотив» победил «Тамбов» в матче РПЛ
|29′
Гжегож Крыховяк
|34′
Адессойе Ойеволе
Михаил Костюков
|35′
Владимир Обухов
|39′
|46′
Ведран Чорлука
Соломон Кверквелия
Михаил Костюков
|47′
|56′
Гжегож Крыховяк
|65′
Дмитрий Баринов
Михаил Костюков
Хетаг Хосонов
|73′
Павел Карасев
Андрей Часовских
|77′
Владимир Обухов
Хасан Мамтов
|87′
|90′+2′
Эдер
Брайан Идову
Тамбов
Расстановка 3‑4‑3
88
Шелия
55
Осипенко
27
Грицаенко
58
Ойеволе
2
Рыбин
48
Часовских
92
Чуперка
3
Тетрашвили
17
Хосонов
9
Мамтов
8
Килин
1
Гилерме
5
Хёведес
27
Серкейра
33
Кверквелия
31
Рыбус
59
Миранчук
6
Баринов
18
Коломейцев
7
Крыховяк
2 ×
11
Миранчук
3
Идову
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
Футболисты «Локомотива» обыграли «Тамбов» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги. Прошедшая в Саранске встреча закончилась со счетом 2:3.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 19:10, Ашберн
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе
Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Общество
Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького
Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
Футбол
Российский футболист Садаев пропал в Турции
Кино
Netflix представила названия всех эпизодов первого сезона «Ведьмака»
Netflix опубликовала названия всех эпизодов первого сезона «Ведьмака». Создатели экранизации представили все серии в твиттере.
Политика
В России решат проблему производства аналогов импортных лекарств
Правительство внесло в Госдуму законопроект, который позволит России при отказе иностранной компании поставлять лекарства в РФ самостоятельно производить этот препарат, заплатив держателю патента, следует из базы данных ГД.
Шоу-бизнес
Шепелев рассказал о бешенстве от общения с дочерью сожительницы
Дмитрий Шепелев рассказал о непростом знакомстве с дочерью своей новой подруги, дизайнера Екатерины Тулуповой.
Теннис
Сборная России вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, победив Сербию
Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв одержали победу над сербами Новаком Джоковичем и Виктором Троицки в третьем матче четвертьфинала Кубка Дэвиса.
Кино
«Тормунд» подтвердил, что у «Игры престолов» был альтернативный финал
Хивью сообщил, что они и в самом деле сняли альтернативный финал истории.
Киберспорт
В CS: GO вышла новая операция — первая за два года
В Counter-Strike: Global Offensive была добавлена операция Shattered Web. Это первая операция за последние два года.
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Футбол
Бербатов считает, что «Ман Сити» обыграет «Челси»
Общество
Диетолог рассказала, кому нельзя есть квашеную капусту
Квашеная капуста считается полезным продуктом. Она является кладезем необходимых для организма веществ.
Авто
Илон Маск представил пикап Tesla Cybertruck, и он сразу стал мемом
Глава компании Tesla Илон Маск представил первый электрический пикап, который тут же стал новым мемом в интернете.
Политика
На Украине объявили в розыск подполковника СБУ по делу о госизмене
Государственное бюро расследований Украины объявило в розыск подполковника Службы безопасности страны (СБУ), подозреваемого в совершении государственной измены якобы в пользу России.
Происшествия
В Белогорске после дождя возникли проблемы на дорогах (фото, видео)
Дождь создал проблемы жителям не только Благовещенска, но и Белогорска. Это следует из фото и видео, которые появились в социальных сетях.
Хоккей
«Ак Барс» в гостях обыграл «Барыс»
Хоккейный клуб «Ак Барс» в гостях обыграл «Барыс» из Нур-Султана.
Гаджеты
100-ваттная суперзарядка появится в смартфонах Xiaomi в 2020 году
Ожидалось, что первые смартфоны Xiaomi с поддержкой Super Charge Turbo появятся в текущем году.
Футбол
Зидан прокомментировал празднование Бэйла с флагом
Учитывая всё, что сделал Бэйл за время в «Реале», болельщики должны быть с ним.
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy A71 получил емкий аккумулятор
Происшествия
Врач из Твери умерла из-за отказавших в помощи коллег
Общество
Одобрившего новый порядок проверок водителей врача повысили
Директора Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяну Клименко, которая одобрила новый порядок медосмотра водителей, повысили на работе.
Музыка
Полина Гагарина поймала Дмитрия Нагиева на развязном поведении
Общество
В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России
Политика
Глава МИД Швеции рассказала о страхе россиян посещать страну
Некоторые россияне бояться посещать Швецию из-за негативного образа страны, сообщила глава шведского МИДа Анн Линде в интервью Aftonbladet.
Армия и оружие
Российская армия завершила перевооружение на комплекс «Искандер»
Ракетные соединения Сухопутных войск России завершили перевооружение на оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер», сообщает пресс-служба Минобороны России.