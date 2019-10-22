Футбол
РИА Новости«Локомотив» победил «Ювентус» в матче Юношеской лиги УЕФА
Московский "Локомотив" в гостях победил туринский "Ювентус" в матче Юношеской лиги УЕФА. Встреча группы D, прошедшая во вторник в Турине, завершилась со счетом 2:1 в пользу "Локомотива". Голы у победителей забили Максим Петров (29-я минута) и Илья Петухов (77 - с пенальти).
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