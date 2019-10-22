Футбол
РИА Новости«Локомотив» победил «Ювентус» в матче Юношеской лиги УЕФА
Московский "Локомотив" в гостях победил туринский "Ювентус" в матче Юношеской лиги УЕФА. Встреча группы D, прошедшая во вторник в Турине, завершилась со счетом 2:1 в пользу "Локомотива". Голы у победителей забили Максим Петров (29-я минута) и Илья Петухов (77 - с пенальти).
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Гаджеты
Предстал на новых рендерах смартфон iPhone 2020
Evo-rus.com 10:20
Политика
Зеленский предложил Бразилии возродить сотрудничество в сфере космоса
Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе встречи с президентом Бразилии Жаиром Болсонару в Токио предложил перезапустить совместный космический проект по использованию бразильского космодрома Алкантара.
RT на русском 07:36
Экономика
Минсельхоз назвал стабильной ситуацию с ценами на гречку
Минсельхоз назвал ситуацию на рынке гречки стабильной, незначительное повышение оптовых цен в сентябре 2019 года восстановило стоимость крупы до уровня предыдущих лет, говорится в сообщении ведомства.
Коммерсантъ 07:46
Экономика
В Думе решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса
Комитет Госдумы по бюджету и налогам, чье мнение имеет решающее значение в парламенте при рассмотрении федерального бюджета, включил в проект постановления Госдумы о принятии в первом чтении проекта бюджета на 2020–2022 годы пункт о пересмотре коэффициента индексации единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для малого бизнеса на 2020 год.
РБК 10:28
Кино
Звезда «Игры престолов» сыграет злодея в сериале по «Властелину колец»
Британский актёр Джозеф Моул, сыгравший Бенджена Старка в сериале «Игра престолов», выступит в роли злодея в многосерийном проекте «Властелин колец».
News.ru 07:35
Игры
The Outer Worlds получила высокие оценки критиков
За несколько дней до релиза The Outer Worlds появились первые оценки критиков.
CyberSport.ru 10:39
Фигурное катание
15-летняя Анна Щербакова установила рекорд женского фигурного катания
Российская фигуристка Анна Щербакова, одержав победу на первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе, установила рекорд в женском катании.
РИА Новости вчера в 11:50
Происшествия
В Москве мужчина бросил на улице 6-месячную девочку
Московский Комсомолец 02:19
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 14:12
Политика
В Сочи стартовали переговоры Путина и Эрдогана
Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана начались во вторник, 22 октября, в Сочи, передает ТАСС.
Известия 09:04
Футбол
СМИ: Игроки «Реала» выступают против возвращения Моуринью в мадридский клуб
По информации источника, против возвращения португальского специалиста в мадридский клуб выступает ряд ключевых игроков «Реала», таких как Марсело, Рафаэль Варан, Лука Модрич, Каземиро, Начо и Карим Бензема.
Матч ТВ 10:20
Экономика
ФНС заблокировала банковские счета «Ленфильма»
При полностью заблокированном счете компания может продолжать перечислять зарплату, текущие налоги и взносы.
Газета.Ru 07:41
Экономика
Счетная палата признала неэффективной господдержку Северного Кавказа
Северный Кавказ неэффективно расходует выделяемые на господдержку региона средства, выяснили аудиторы Счетной палаты.
Газета.Ru 10:10
Общество
Король Таиланда лишил всех титулов свою фаворитку за своенравность
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн подписал указ, согласно которому его официальная фаворитка лишается титула консорта и всех воинских регалий.
МИР 24 вчера в 16:57
Общество
Император Японии Нарухито восходит на престол
Как сообщалось, 30 апреля 2019 года прежний император Японии Акихито отрекся от престола в связи с преклонным возрастом, и уже 1 мая его старший сын Нарухито стал монархом.
Вести.Ru вчера в 22:42
Общество
В России могут освободить детей от платы за вывоз мусора
В общественной организации «Деловая Россия» предложили отменить плату за вывоз мусора для младенцев и снизить тарифы для семей, в которых есть дети, сообщают «Известия».
UfacityNews.ru 03:10
Технологии
Создан кожаный чехол для смартфона, реагирующий на щекотку
Популярная механика 04:28
Происшествия
Предполагаемый участник нападения на Кашина получил 8 лет колонии
Санкт-Петербургский городской суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима Вячеслава Борисова, одного из фигурантов дела о нападении на журналиста Олега Кашина, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
РБК 07:48
Политика
Путин наградил руководителя следственной группы по делу «Зимней вишни»
Президент России Владимир Путин наградил руководителя следственной группы по уголовному делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", старшего следователя по особо важным делам при председателе СК РФ Рустама Габдулина медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени.
ТАСС 08:54
Политика
Захарова ответила на слова Цукерберга о вмешательствах в выборы США
Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о том, что компания зафиксировала попытки России, Китая и Ирана «вмешаться в выборы США 2020 года».
RT на русском вчера в 17:51
Шоу-бизнес
Ягудин высказался о болезни Заворотнюк
Четырехкратный чемпион мира по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал о состоянии здоровья актрисы и жены фигуриста Петра Чернышева Анастасии Заворотнюк, передает "Комсомольская правда".
Газета.Ru 07:57
Политика
СМИ узнали о влиянии Путина и Орбана на отношение Трампа к Украине
Два авторитетных консервативных американских издания узнали о влиянии президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на отношение президента США Дональда Трампа к Украине.
Известия 09:45
Армия и оружие
Российские вертолеты сели на бывшей базе США в Сирии
Вертолеты Воздушно-космических сил России приземлились на аэродроме Табка, где ранее находилась американская военная база.
Lenta.ru 02:19
Авто
Азербайджанские автомобили Khazar SD появятся в России
Автоновости дня 03:32
Авто
Эксперты назвали ситуации, когда надо менять тормозную жидкость
Сотрудники издания «Автовзгляд» назвали признаки, при которых надо быстрее менять тормозную жидкость.
7 новостей 08:52