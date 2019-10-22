Футбол

Вести.RuВести.Ru«Локомотив» обыграл «Ювентус» в матче Юношеской лиги УЕФА

Ювентус — Локомотив
2 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Ювентус»
Блез Матюиди
17′
30′
Алексей Миранчук
Сами Хедира
Гонсало Игуаин
48′
Блез Матюиди
Адриен Рабьо
65′
Хуан Гильермо Куадрадо
68′
72′
Гжегож Крыховяк
Пауло Дибала
77′
Пауло Дибала
79′
Пауло Дибала
Федерико Бернардески
81′
83′
Гжегож Крыховяк
Александр Коломейцев
90′
Дмитрий Баринов
В матче третьего тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА московский "Локомотив" на выезде обыграл итальянский "Ювентус" – 2:1. У победителей встречи голами отметились Максим Петров и Илья Петухов, забившие на 29-й и 77-й минутах соответственно.
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