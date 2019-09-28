Футбол

ТК ЗвездаТК ЗвездаЛокомотив — Зенит 1:0

Локомотив — Зенит
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Локомотив»
Гжегож Крыховяк
20′
Гжегож Крыховяк
48′
60′
Сердар Азмун
Далер Кузяев
70′
Юрий Жирков
Роберт Мак
82′
Себастьян Дриусси
Алексей Сутормин
83′
Далер Кузяев
85′
Вильмар Барриос
90′
Ярослав Ракицкий
Федор Смолов
Александр Коломейцев
90′+2′
В Москве состоялся матч 11-го тура чемпионата России по футболу между столичным «Локомотивом» и «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Игра прошла на стадионе «РЖД-Арена» и закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
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